Grande Fratello Vip, arriva l’aereo di Natalia per Zelletta: la reazione

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta non sono affatto in crisi. Dopo la bomba sganciata da Dayane Mello a proposito di un presunto tradimento di Natalia, quest’ultima ha deciso di fermare il chiacchiericcio diffidando il GF Vip. Un modo per evitare che si vada avanti nel programma marciando su questo gossip, che lei ha smentito e a cui Andrea sembra non credere. Anche se in lui ha fatto capolino un piccolo, minimo dubbio per un giorno. Non potendosi confrontare con la sua fidanzata, Zelletta ha passato qualche ora in piena crisi ma poi è stato confortato dai suoi coinquilini. Tutti gli hanno consigliato di fidarsi delle sensazioni che ha avuto guardando Natalia negli occhi, anche perché di chiacchiericci ne arriveranno di altri visto che fanno parte del mondo dei social e dello spettacolo, in parte.

Ma Natalia non si è limitata a diffidare il Grande Fratello Vip, e forse anche la stessa Dayane. Per tranquillizzare una volta per tutte il suo fidanzato ha deciso di inviare un aereo con un messaggio ben preciso. Un aereo che è volato sopra la Casa oggi e che portava con sé questo messaggio: “Noi più forti di tutto, ti amo. Naty”. La reazione di Andrea? Era felicissimo, con un sorriso enorme e le mani che formavano un cuore. Ha tenuto gli occhi al cielo fino a quando l’aereo non si è ritirato, si è goduto fino all’ultimo minuto quel messaggio da parte della fidanzata. “Ti amo amore mio”, ha continuato a ripetere.

Gli altri concorrenti hanno appoggiato in pieno non solo la decisione di Natalia di non parlarne più in puntata, tutelando la relazione, ma anche l’aereo di oggi. In tanti si sono complimentati con lei per questo gesto, hanno urlato “Brava Natalia” abbracciando Andrea, insomma erano tutti molto felici e sollevati. Zelletta ha ammesso che un po’ si aspettava un gesto simile, ha infatti detto a Pierpaolo che aveva la sensazione che qualcosa sarebbe arrivato. Proprio Pretelli ha accolto l’aereo di Natalia per Andrea con enorme entusiasmo, invitando i due a sposarsi al più presto.

Ma anche Giulia, Maria Teresa, Stefania, Rosalinda, Tommaso e altri hanno apprezzato molto questo gesto di Natalia, anche perché finalmente Andrea potrà tornare a godersi queste ultime settimane spensierato come prima. “Grazie amore mio. Ti amo. Lo sai che ti amo”, ha detto ancora l’ex tronista di Uomini e Donne prima che l’aereo andasse via.

Reazione di Andrea Croccantino Zelletta al suo aereo da parte di Natalia:#tzvip #sovip pic.twitter.com/d9STTX3M7W — ✨ r i f l e t t e n t e ✨ (@imalondonerr) January 7, 2021