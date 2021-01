Gf Vip Zelletta: le prime parole di Natalia Paragoni dopo la diffida

Natalia Paragoni è tornata a parlare del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore l’estetista, modella e web influencer ha prima rifiutato un secondo confronto col fidanzato Andrea Zelletta e poi ha inviato una diffida al reality show di Canale 5. La Paragoni ha espressamente chiesto alla produzione del programma di non parlare più del presunto tradimento che c’è stato ai danni del gieffino pugliese.

Una presa di posizione che ha creato scalpore e che fino ad oggi sembra aver compreso fino in fondo solo Andrea Zelletta. Il 26enne ha giustificato la sua ex corteggiatrice spiegando che molto probabilmente ha scelto di non tornare nella Casa più spiata d’Italia per avere un confronto lontano dalle telecamere. Per l’ennesima volta, dunque, Andrea ha mostrato fiducia e comprensione nei confronti di Natalia.

La Paragoni, dal canto suo, ha voluto fare chiarezza sui social network dopo che non sono mancate di certo le polemiche:

“Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea”

Il post Instagram di Natalia Paragoni è assai chiaro: aspetterà il ritorno di Zelletta alla vita di tutti i giorni per far luce sulla situazione. Senza terzi incomodi, giudizi inappropriati e malelingue. Una scelta che, almeno per il momento, è stata condivisa da Andrea.

Il giovane si è detto sereno e fiducioso nei confronti di Natalia, con la quale convive a Milano. I due sono legati da circa due anni, si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi, e non hanno mai nascosto progetti di vita importanti. Zelletta ha definito la 23enne la donna della sua vita, quella giusta con la quale mettere su famiglia.

Sogni e desideri che per il momento sono “congelati”. Andrea Zelletta vuole vivere fino in fondo l’avventura al Grande Fratello Vip mentre Natalia Paragoni è più che mai concentrata sul suo nuovo lavoro da web influencer, che le regala ogni giorno tante soddisfazioni. Natalia dà ai suoi follower consigli di bellezza e di moda.

Nell’ultimo periodo Natalia Paragoni ha fatto chiacchierare pure per una presunta rivalità con Giulia De Lellis. Stando alle indiscrezioni tra le due non corre buon sangue e nell’ultimo periodo non sono mancate stoccate e frecciatine reciproche.