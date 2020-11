Uomini e Donne Natalia, l’accusa: “Mai come la De Lellis”, lei risponde così

C’è aria di scontro tra due ex volti di Uomini e Donne. Natalia Paragoni infatti negli ultimi giorni ha detto la sua su un paragone con Giulia De Lellis e le sue parole hanno sollevato un polverone. Intervenuta a Casa Chi, qualcuno ha paragonato la coppia Andrea Zelletta e Natalia ai Damellis. Lei ha detto che non possono esserci paragoni perché il suo fidanzato è un modello, mentre Damante fa un altro lavoro. Anche se forse ha dimenticato che Andrea Zelletta ha avviato una carriera da deejay, che è proprio il lavoro del Dama da anni e anni, ancor prima del trono.

Su Giulia De Lellis invece ha detto che il paragone non sussiste perché lei ha studiato per diventare estetista e non si è improvvisata. Lasciando intendere che invece la De Lellis si sia improvvisata esperta di make up che fa tutorial, insomma che sia da meno, in un certo senso. Ebbene, questa sua uscita non è stata apprezzata da tutti. Pare che anche Giulia non abbia gradito, visto che su Instagram al momento non segue più Natalia. Gli utenti più attenti invece giurano che prima il follow c’era (e ad Andrea Zelletta c’è ancora).

Intanto c’è qualcuno tra il pubblico a cui non è piaciuta questa frecciatina, considerata un po’ un atteggiamento di superiorità da parte della Paragoni. E infatti sotto una delle ultime foto di Natalia sono apparse delle critiche per queste parole su Giulia. Qualcuno le ha scritto che non avrebbe potuto evitare, anche perché ce ne sono tante in giro di brave truccatrici. Poi ha aggiunto: “Questa mancanza di umiltà ti penalizza e non ti farà mai arrivare ai numeri di Giulia”.

Natalia ha letto il commento e ha deciso di rispondere solo con delle faccine che rotolano dalle risate. E anche questa sua risposta ha generato ulteriori critiche. Nelle risposte infatti c’è l’intervento di un’altra ragazza che ha invitato Natalia a esprimersi e ad argomentare, anziché limitarsi a dare risposte “da bambinetta delle elementari”.

Insomma, questa uscita di Natalia Paragoni su Giulia De Lellis al momento sembrerebbe più un autogol che un valorizzarsi. Anziché mettere in risalto le sue qualità agli occhi del pubblico dei social e acquistare punti, è risultata invece poco umile e infantile secondo alcuni. Ovviamente ci sono anche fan che si sono schierati in sua difesa, così come c’è gente, non schierata né con una né con l’altra, secondo cui Natalia avrebbe potuto esprimere lo stesso concetto con parole diverse. Quindi senza tentare di mettersi in luce denigrando altre.