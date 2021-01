Zayn Malik e Gigi Hadid vicini al matrimonio, rumors: l’indizio nella canzone

Per la nota modella è arrivata la proposta di nozze? Un dettaglio che i fan hanno individuato in una delle canzoni del nuovo album dell’ex dei One Direction sta accendendo il gossip

Matrimonio in vista per Zayn Malik e Gigi Hadid? Questa è l’ipotesi che si sta facendo sempre più strada sui social tra i fan della coppia. Ciò sta accadendo per via del testo di una delle canzoni che fanno parte del nuovo album dell’ex One Direction, Nobody Is Listening. Tale brano, infatti, riporta una frase che sembra confermare il desiderio di Zayn di convolare a nozze con Gigi. Come riporta UsWeekly, i fan hanno analizzato i testi delle canzoni del nuovo album, uscito proprio oggi, venerdì 15 gennaio 2021. Precisamente la frase che sta facendo fantasticare gli utenti sui social appartiene alla canzone When Love’s Around. Alcune parole di questo brano effettivamente non possono non far sognare i fan, dopo la nascita del loro primo figlio!

“Ma ho bisogno di te nella mia vita / Sì, potresti essere mia moglie per davvero”, questa è la frase che sta mandando in tilt il pubblico che segue con passione gli sviluppi della storia d’amore di Zayn e Gigi. Proprio qualche giorno fa, Malik attirava l’attenzione su di sé condividendo un numero di telefono su Twitter. Si è poi compreso che si trattava di una strategia di marketing, per pubblicizzare l’uscita del nuovo album, avvenuta oggi. Ora i fan hanno l’opportunità di ascoltare le varie canzoni ed ecco che individuano la frase che, a detta di molti, andrebbe a confermare che Zayn e Gigi sono vicini al matrimonio.

Sono diversi gli utenti su Twitter che, dopo aver ascoltato la canzone, si dicono convinti del fatto che il cantante 28enne potrebbe aver deciso di fare la proposta di matrimonio alla nota modella. In realtà, Zayn potrebbe già aver chiesto alla Hadid di diventare sua moglie, con un fidanzamento ufficiale. Entrambi tentano di tenere privata la loro storia, non rendendo pubblici troppi dettagli. Dunque, non si sa ancora la verità al riguardo.

Esattamente un anno fa si parlava del ritorno di fiamma di Gigi e Zayn e qualche mese dopo è arrivato l’annuncio sulla gravidanza. La loro prima figlia, di cui il nome è ancora non è stato rivelato, è nata a settembre. A ottobre una fonte rivelava in esclusiva a UsWeekly che la storia d’amore del cantante e della modella, dopo la nascita della piccola, stava andando a gonfie vele. La coppia non è mai apparsa più felice, secondo questa fonte.

Pertanto, proprio dopo l’arrivo della bambina, Zayn potrebbe aver deciso di chiedere a Gigi di diventare sua moglie. Hanno iniziato a frequentarsi nell’anno 2015 e insieme hanno vissuto momenti particolari, tra rotture e riconciliazioni. Ora fortunatamente c’è serenità nel loro rapporto e questo i fan l’hanno potuto notare in occasione del compleanno di Malik, quando la Hadid ha condiviso alcune foto con tanto di dedica.