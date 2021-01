Zayn Malik pubblica il suo numero? Cosa sta accadendo, fan in tilt

Il cantante, ex dei One Direction, oggi festeggia il 28esimo compleanno e manda in confusione migliaia di utenti sui social pubblicando un tweet inatteso

Zayn Malik condivide un numero di telefono e manda in tilt migliaia di fan su Twitter. Una mossa inaspettata quella del cantante, diventato da poco padre. L’ex dei One Direction ha avuto una figlia con Gigi Hadid e oggi festeggia da neo papà il suo 28esimo compleanno. Prima, però, decide di pubblicare con un Tweet una serie di numeri. I fan hanno iniziato subito a chiamare, convinti che magari avrebbero potuto realmente parlare con Zayn. In realtà, la sua è una mossa di marketing. Infatti, telefonando al numero in questione, i fan possono ascoltare parti delle canzoni che fanno parte del suo nuovo album, che uscirà a breve. Inizialmente si presumeva essere il numero di cellulare di Zayn. Si tratta semplicemente di una tecnica originale per la promozione del nuovo album Nobody is listening, che uscirà il prossimo 15 gennaio. Qualche giorno fa è uscito il primo singolo Vibez di Malik.

Quando hanno chiamato il numero pubblicato da Zayn sul social, pare che i fan abbiano sentito la voce di Zayn ripetere che il suo nuovo album uscirà il 15 gennaio. Dopo di che, sembra che venga chiesto all’utente di premere un numero qualsiasi per incontrarlo. Ed ecco che, a questo punto, partirebbe l’anteprima del suo album. I fan che hanno già eseguito questi passaggi raccontano che, una volta terminata la chiamata, arriva un messaggio con un link per il pre-ordine del nuovo album. Si tratta di una mossa abbastanza originale per promuovere il progetto, che ha ottenuto il risultato sperato.

Infatti, sotto il tweet di Malik è già possibile notare quasi 36mila commenti! I fan sono decisamente in tilt! Intanto, per Zayn oggi è un giorno speciale: per la prima volta festeggia il suo compleanno da papà. Il cantante e Gigi stanno vivendo la loro nuova vita da genitori lontano dai riflettori, mantenendo una certa privacy. Lo scorso settembre hanno accolto la loro prima figlia e ora vivono con serenità i primi momenti da papà e mamma. Ai fan non resta che attendere il prossimo 15 gennaio per scoprire tutti i brani del nuovo album. Nel frattempo, come invita di fare Zayn con questa mossa di marketing, è possibile accedere al pre-order.