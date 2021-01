Zayn Malik e Gigi Hadid: svelato il nome della figlia

L’ex componente degli One Direction e la bella modella hanno rivelato dopo quattro mesi dalla sua nascita come si chiama la loro primogenita

Gigi Hadid e Zayn Malik hanno finalmente rivelato il nome della loro prima figlia. La bimba è nata 4 mesi fa e a fronte della loro riservatezza era stato reso noto solo dopo una settimana dal parto. In quel periodo anche il nome non era stato rivelato. Molti avevano supposto che Gigi e Zayn lo avrebbero comunicato qualche giorno successivo all’annuncio dell’avvenuta nascita invece così non è stato.

Dopo tutti questi mesi, ora però la coppia ha fatto sapere quale nome ha deciso di scegliere per la loro primogenita. La bimba si chiama Khai. In realtà la notizia non è trapelata dalla bocca dei due ma, in base ai fatti, Gigi Hadid ha aggiornato la sua biografia su Instagram scrivendo “khai’s mom”. Nonostante dunque non ci siano state conferme ufficiali sulla cosa, si presume che sia questo il nome che il cantante e la modella hanno deciso di dare alla loro piccola.

Da quanto la bimba è nata le attenzioni di Gigi e Zayn sono tutte rivolte alla nuova arrivata, come si può notare dai profili social dei due. In particolare su Instagram è pieno di tenere foto della modella con la figlia. Nel post in cui era stata annunciata la sua nascita Zayn aveva informato i loro fan che la piccola era in perfetta salute. Non solo, il 27enne si dichiarava estremamente felice per essere diventato il papà di una nuova vita. La gravidanza era stata confermata dalla modella nell’aprile del 2020 al Tonight Show di Jimmy Fallon. Tuttavia, per Zayn Malik e Gigi Hadid non è sempre stato tutto rose e fiori.

I due si sono frequentati dal 2015. Poi hanno avuto diversi alti e bassi che li hanno portati ad allontanarsi l’uno dall’altra. In seguito dal 2019 fanno coppia fissa e nel 2020 hanno avuto la loro prima figlia. Non solo, è di questi giorni la voce secondo cui la coppia sarebbe prossima al matrimonio.

Tutto ciò per via di una frase riportata nel testo della canzone Nobody Is Listening, brano del nuovo album dell’ex componente degli One Direction. I fan avrebbero evidenziato nelle sue parole il desiderio di Zayn di far diventare Gigi sua moglie e la possibilità che i due siano molto più vicini di quanto si pensi a compiere il grande passo.