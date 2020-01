Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme: la conferma

Zayn Malik e Gigi Hadid, è di nuovo amore: la coppia si frequenta di nuovo e non si nasconde più

Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme! I fan possono gioire, perché dopo giorni, anzi settimane, di sospetti è arrivata finalmente una conferma. Il ritorno di fiamma c’è stato ed è ufficiale, visto che i due sono stati avvistati durante la prima uscita di coppia dopo essere tornati insieme. Ma questa per i fan poteva ormai essere una conferma superflua, perché monitorando Zayn e Gigi su Instagram avevano già raccolto sospetti e prove che li hanno convinti del ritorno di fiamma. Durante le vacanze di Natale infatti i tantissimi che li sostengono hanno cominciato a sospettare e a sostenere che fossero tornati insieme. E oggi ne è arrivata la conferma, oltre che una prova effettiva.

Gigi Hadid e Zayn Malik sono tornati insieme: cena insieme per il compleanno del cantante

L’ex cantante dei One Direction e la modella si frequentano di nuovo. A dimostrazione di ciò, Just Jared ha mostrato le foto della loro cena insieme di ieri sera. Pare che la coppia fosse uscita a cena per festeggiare il compleanno di Zayn, che spegne oggi 27 candeline. La cena ha avuto luogo a New York e la coppia è stata raggiunta da Bella Hadid, la sorella di Gigi, e da Dua Lipa, fidanzata di suo fratello Anwar. Insomma, la conferma tanto attesa e desiderata dai fan è arrivata: Zayn Malik e Gigi Hadid stanno di nuovo insieme. Si sono ritrovati dopo un anno dalla rottura, ma chi crede in loro non ha mai smesso di farlo. Un anno fa eravamo qui a parlare della rottura tra Gigi e Zayn. I due si erano lasciati in realtà a novembre del 2018, come avevano fatto sapere alcune fonti vicine alla coppia.

Zayn Malik e Gigi Hadid di nuovo insieme: ritorno di fiamma dopo un anno dalla rottura

Non sappiamo che Zayn e Gigi sono tornati insieme a dicembre, e cioè quando i fan hanno iniziato a intuirlo, oppure siano riusciti a nascondere la cosa per un po’ di tempo. Magari si frequentano da ancor prima: al momento non è dato saperlo e abbiamo seri dubbi sul fatto che i due possano raccontare come siano andate le cose. Ma mai perdere la speranza: niente è impossibile!