Coppie nate nel 2019, le dieci più chiacchierate dell’anno

Gossip 2019, tutte le coppie nate nell’anno che sta per concludersi

Il 2019 sta per concludersi e con lui anche un anno ricco di gossip e di amori sbocciati. Da gennaio a dicembre abbiamo visto tante coppie formarsi, alcune sono già scoppiate ma altre festeggeranno il Capodanno insieme. E guarderanno col sorriso al nuovo anno che verrà. Nomineremo solo le coppie che si sono formate nel 2019, tralasciando i ritorni di fiamma per ovvi motivi. Una coppia però merita una menzione a parte e sono Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che si sono ritrovati quest’anno dopo una separazione e altre frequentazioni. Non è un amore nato quest’anno, ma di sicuro un amore ritrovato e rinnovato.

Coppie nate nel 2019, le dieci più chiacchierate nel mondo del gossip

Vediamo adesso chi sono le dieci coppie nate nel 2019 di cui abbiamo sentito più parlare, nel bene e nel male:

Elodie e Marracash: i due cantanti si sono conosciuti sul set del videoclip di Margarita e non si sono più lasciati Giulia De Lellis e Andrea Iannone: l’influencer e il pilota di moto GP sono usciti allo scoperto a inizio estate, dopo un bacio immortalato dal settimanale Chi che ha spazzato via tutti i dubbi; Benjamin Mascolo e Bella Thorne: stanno insieme da aprile 2019; Francesco Monte e Isabella De Candia: chiusa la relazione con Giulia Salemi, Francesco in estate ha iniziato una nuova storia con Isabella; Cara Delevingne e Ashley Benson: stanno insieme da più di un anno, ma hanno ufficializzato la loro relazione nel 2019; Keanu Reeves e Alexandra Grant: abbiamo scoperto questa coppia nel mese di novembre, ma pare stiano insieme da maggio; Simona Ventura e Giovanni Terzi: si sono innamorati quest’anno e sono già pronti per il matrimonio; Miley Cyrus e Cody Simpson: archiviato il matrimonio con Liam Hemsworth, la cantante ha ritrovato l’amore con Cody; Shawn Mendes e Camila Cabello: dopo vari gossip, a fine estate è arrivata la conferma della loro relazione; Veronica Peparini e Andreas Muller: sono usciti allo scoperto a inizio 2019, diventando ufficialmente una coppia agli occhi di tutti.

Tutte le coppie del 2019, ci sono anche Salvini e Di Maio

Ma queste dieci più chiacchierate sono soltanto una parte di un elenco che è ben più lungo. Tra le coppie nate nel 2019 infatti ci sono anche Anwar Hadid e Dua Lipa, come pure Eleonora Pedron e Fabio Troiano. Non possiamo dimenticare anche la coppia che ha riempito la cronaca rosa durante l’estate, ovvero Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. E ancora due coppie più recenti che si sono formate a fine anno: Giulia Cavaglià e Francesco Sole, Briga e Arianna Montefiori. Sarà finita qui? Ovviamente no, perché non potremmo fare a meno di nominare anche Bianca Atzei e Stefano Corti, come pure Jeremias e Soleil che pare stiano ancora insieme nonostante i tira e molla. Per finire, le coppie della politica: Luigi Di Maio e Virginia Saba, Matteo Salvini e Francesca Verdini.