Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè: come passeranno il Natale

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, dopo la burrasca torna il sereno: come passeranno il Natale

Dopo le turbolenze sentimentali degli scorsi mesi e dopo l’avventura a Pechino Express dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pare proprio che sia tornato il sereno nella coppia. Così, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si apprestano a passare le feste natalizie assieme. A proposito, cosa faranno? 361 Magazine, che ha dato conferma che i piccioncini hanno ripreso la convivenza a Milano (dopo che l’influencer ha terminato le riprese del reality di Rai 2 ed è rientrata in Italia), ha indagato sui possibili spostamenti di fine dicembre del fratello di Belen e della sua dolce metà…

“Vivono (di nuovo) insieme nella casa che hanno affittato in centro a Milano”

“Vivono (di nuovo) insieme nella casa che hanno affittato in centro a Milano, con loro c’è sempre il cagnolino di Soleil e sembrerebbero aver trovato il loro equilibrio”, scrive 361 Magazine, riferendosi a Jeremias e Soleil. La coppia sembra proprio aver ritrovato il feeling perduto, “al punto da passare insieme anche le Feste di Natale che si avvicinano”. Dunque? Cosa prevede il calendario? “Decideranno di seguire Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Argentina o si fermeranno in Italia? Ancora ci sarebbero dubbi a riguardo, ma una cosa è certa: non c’è niente di più romantico di stare in due a Natale.”

Soleil e Jeremias tra alti e bassi

La coppia non ha mai ufficializzato il ritorno in love. A dire il vero non aveva neppure ufficializzato la rottura. Tuttavia sia nel primo sia nel secondo caso sono pochi i dubbi. Anche perché durante la burrasca sentimentale, la Sorgè sui social aveva fatto intendere senza troppi giri di parole che cosa non andasse. Pure sulla ri-unione sentimentale avvenuta di recente non ci sono incertezze. La coppia stessa si è ritratta assieme sui social, prima a cena e poi su una pista di gokart in compagnia di Cecilia e Ignazio. Chissà se li raggiungeranno anche in Argentina.