Jeremias, indovina chi viene a cena? Soleil. Martina Luchena? Via i ‘segui’

Jeremias Rodriguez, indovina chi viene a cena… Soleil. Intanto Martina Luchena e l’argentino non si seguono più su Instagram, il gossip

Pare proprio che sia tornato il sereno tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè (‘reduce’ dalle registrazioni di Pechino Express). Da giorni si mormora di un ritorno di fiamma che sembra in effetti esserci stato. I due non lo hanno dichiarato ufficialmente, ma sui social non si nascondono più e non si preoccupano di seminare indizi sulla loro ritrovata armonia. Ad esempio nelle scorse ore hanno cenato assieme in un ristorante milanese, più precisamente all’Hola – Tapas & Paellas: un pasto a base di pietanze spagnole. Il fratello di Belen e l’influencer si sono guardati bene dal ritrarsi assieme, ma le Stories pubblicate su Instagram dalla giovane e dal profilo del ristorante hanno certificato che la cenetta c’è stata. Intanto, sempre sul social del momento, spulciando tra i contatti del fratello di Belen e tra quelli di Martina Luchena, si nota che sono spariti i ‘segui’ reciproci…

Cosa sta accadendo tra Jeremia e Soleil

Tira e molla: no, non si tratta del celebre programma cult condotto da Paolo Bonolis, ma di Jeremias e Soleil, che continuano la loro altalena sentimentale. Ricordiamo che prima della riappacificazione, si era consumato uno strappo e pare che uno dei motivi dell’addio fosse da attribuire a qualche attenzione di troppo riservata dall’argentino a qualche amica. Un nome? Martina Luchena, altra ex corteggiatrice di UeD. Si sussurrò infatti che ci fosse un bel legame amichevole tra i due che non fu digerito dalla Sorgè. Lei stessa lo fece intendere senza troppo girarci attorno. Fatto sta che, attualmente, il ‘segui’ per la Luchena è sparito dal profilo del fratello di Belen. Stessa situazione riscontrabile sul profilo della Luchena.

Dureranno Soleil e Jeremias?

Ed ora? Dureranno Soleil e Jeremias? Chissà… Meglio godersi il presente che parla di un legame ritrovato.