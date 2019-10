Jeremias Rodriguez e Martina Luchena, cene e like: la reazione di Soleil

Jeremias e Soleil, spunta Martina Luchena. Le particolari attenzioni di Rodriguez per la torinese vanno di traverso alla Sorgè: la reazione

Che cosa sta succedendo tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè? E che cosa c’entra Martina Luchena? Il gossip proveniente da Milano mormora che l’argentino si sia lasciato prendere un po’ troppo la mano sui social, rilasciando dei like ‘strategici’ per la bella torinese, anch’essa vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Ma c’è di più: pare che i due si frequentino all’ombra della Madonnina in compagnia di altri conoscenti (amicizia, si dice… ma forse c’è qualcosa d’altro?), come spiffera 361 magazine. A far rumoreggiare ancor di più il gossip un commento di Soleil sulla questione. In mezzo a tutto questo calderone ‘rosa’, ricordiamo che l’argento e l’italo-americana non hanno mai confermato la rottura, anche se pare piuttosto evidente che sia avvenuta. Ma veniamo alla Luchena…

A Jeremias ‘sfugge la mano’… sui like

“Jeremias e Martina si sono trovati più volte a cena insieme nell’ultimo periodo, ma mai soli, anche perché lei è amica della sorella Cecilia Rodriguez”, scrive 361 magazine che aggiunge: “I fan dell’ex coppia, però, hanno visto nel loro rapporto qualcosa di più che semplici chiacchiere tra amici in compagnia e davanti a un bicchiere di vino. Il motivo? Non si sono mai seguiti sui social, e nonostante ciò sono apparsi dei like sospetti a foto vecchie della Luchena, proprio di Jeremias.” Finora né il fratello di Belen né l’influencer piemontese hanno commentato la voce. Chi invece è intervenuta, è stata Soleil.

Soleil e la reazione alle attenzioni di Jeremias per Martina Luchena

“Soleil – narra sempre 361 magazine – ha risposto con delle emoticon che ridevano ai commenti delle fan che scrivevano ‘Dove si trova Jeremias?’ e a cui è seguita la risposta: ‘Lo trovi nelle storie a cena e a mettere like ai post di Martina Luchena!'”. E in effetti, sotto al profilo della Sorgè, la reazione alla voce con le suddette emoticon c’è stata. Ma c’è di più: al commento “Lo trovi nelle storie a cena e a mettere like ai post di Martina Luchena!”, Soleil ha piazzato a sua volta un rumoroso “Mi piace”. Insomma, le attenzioni che l’argentino ha rivolto alla torinese sembra proprio siano andate un po’ di traverso all’italo-americana.