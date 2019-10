Soleil e Jeremias, è finita o no? Parla lui e il mistero s’infittisce

Soleil e Jeremias, si sono lasciati oppure no? Parla lui e il mistero s’infittisce

Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez si sono lasciati oppure no? La domanda continuano a porsela in molti. Poco meno di due settimane fa, la rottura pareva certa. Tutto è cominciato quando l’argentino, sui suoi profili social, ha fatto trapelare una malinconica frase che dai più è stata interpretata come un segnale di rottura sentimentale. A distanza di poche ore dal post del fratello di Belen, il settimanale Spy ha dato il naufragio per certo, fornendo anche alcuni dettagli. Nella fattispecie il magazine ha scritto che sarebbe stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a troncare, perché stufa dei continui litigi. Tuttavia i diretti interessati non hanno mai confermato la fine della love story. E oggi Jeremias è tornato sull’argomento.

Jeremias ancora contro il gossip: con Soleil è davvero finita?

Su Instagram, Rodriguez ha posto l’attenzione su un commento di un utente che gli ha chiesto il motivo del perché lui e Soleil non abbiano mai confermato la rottura e si siano scagliati contro l’articolo di Spy. “Perché a prescindere ha scritto solo ca…te“, la risposta netta dell’argentino. Che cosa ha voluto dire? Che con l’ex naufraga la storia continua? Oppure che è finita ma non sono vere le ricostruzioni descritte dal magazine (quelle delle continue liti tra i due)? Il mistero s’infittisce. Una cosa è certa. Sia Jeremias sia la Sorgè continuano a seguirsi su Instagram. Chissà che a gran sorpresa rispuntino assieme a breve.

