Zayn Malik: arriva la polizia alla festa di nozze della sorella

Sabato 12 dicembre si è tenuto il ricevimento della sorella dell’ex componente dei One Direction Zayn Malik. Purtroppo non tutto è andato come doveva andare. Infatti, la festa è stata interrotta dalla polizia. Ma entriamo meglio nei particolari.

Waliyha Malik ha sposato Junaid Khan a Bradford, città natale di Zayn, nel nord dell’Inghilterra. Le nozze sono state celebrate durante il fine settimana. Il rito è stato quello islamico. La cerimonia si è svolta a casa di loro fratello Safaa. Secondo il Daily Mail Online tuttavia il ricevimento non era conforme alle regole anti Covid.

Infatti, hanno partecipato ai festeggiamenti circa 40 ospiti. Ciò è stata una chiara violazione alla legge che regola la città di Bradford e che vieta l’organizzazione di ricevimenti di nozze e la mescolanza di famiglie. I vicini hanno dunque chiamato le forze dell’ordine.

Gli agenti del West Yorkshire si sono presentati a casa del fratello di Zayn, dove stava avvenendo il ricevimento, intorno alle 18.00. La polizia a provveduto poi a multare un gruppo di partecipanti in merito alla violazione delle restrizioni anti-Covid.

Zayn invece non ha ricevuto alcuna multa. Infatti non era presente al matrimonio. Attualmente si trova negli Stati Uniti con la fidanzata Gigi Hadid e la loro bambina. La modella americana ha però inviato alla cognata un tenero messaggio sui social media, commentando una foto ed esprimendo il desiderio di essere lì con loro.

Zayn Malik, periodo d’oro per il cantante

L’ex One Direction, dopo essersi allontanato dalla band, ha proceduto nella sua carriera come solista e sembra proprio che la sua vita stia andando a gonfie vele.

Dopo essere diventato padre qualche mese fa della splendida bimba avuta con la modella Gigi Hadid, ha recentemente pubblicato sulle sue Instagram stories un video girato all’interno di uno studio di registrazione. Il cantante del brano di successo Like I Would non ha rilasciato commenti o dichiarazioni ma ai fan piace immaginare che stia per tornare nel panorama musicale con qualche nuova hit.

La carriera da solista di Zayn Malik è iniziata nel 2016 con l’uscita di Pillowtalk. Il pezzo si è collocato come grandissimo successo nelle classifiche, conquistando ben cinque dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre cinque milioni di copie.

Il disco di debutto, invece, è stato Mind of Mine. Quest’ultimo ha permesso all’altista di ottenere numerosi importanti premi fino al secondo album, che è stato pubblicato nel 2018 dal titolo Icarus Falls.