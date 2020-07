Tremate, tremate…gli One Direction sono tornati! Ebbene sì: dopo alcuni anni in silenzio, dovuti alla lunga pausa che la band si è concessa, Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne e Niall Horan sono riapparsi tutti insieme sul profilo Instagram del gruppo, che ad oggi conta quasi 20 milioni di follower. Il motivo di questa reunion è presto detta: nel 2020 ricorre il decennale della formazione del gruppo. Nel 2010 i quattro ragazzi (cinque all’inizio, non dimentichiamo Zayn Malik) si sono incontrati ai provini di X Factor UK e su consiglio di Nicole Scherzinger e Simon Cowell hanno messo su una boy band. Una boy band di successo, che in poco tempo è diventata popolare in tutto il mondo. Sui social network i fantastici quattro hanno dato appuntamento a tutti i fan per il 23 luglio, giorno esatto di questo importante anniversario. E Zayn? Perché il 27enne è stato tagliato fuori da questo nuovo progetto?

Perché Zayn Malik ha deciso di non far parte della reunion degli One Direction

Se Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson e Niall Horan hanno subito accettato l’invito a festeggiare i dieci anni degli One Direction lo stesso non ha fatto Zayn Malik. Quest’ultimo ha lasciato il gruppo nel 2014 a causa di alcune divergenze d’opinioni e ha litigato pesantemente con i suoi colleghi. Zayn ha intrapreso una carriera da solista e di recente non ha mai parlato di questa reunion a differenza degli altri, che sono apparsi fin da subito parecchio entusiasti. Molto probabilmente Malik ha scelto di dare un taglio netto al passato, in modo da non essere più identificato con gli 1D. In questo periodo poi è alle prese con la gravidanza della compagna Gigi Hadid: in autunno diventerà padre per la prima volta. Una gioia già sperimentata dagli ex amici Liam Payne e Louis Tomlinson.

Cosa faranno gli One Direction per festeggiare i 10 anni di carriera

Secondo la compagnia di pubbliche relazioni Simon Jones PR, gli One Direction festeggeranno questo traguardo importante con un sito, delle playlist interattive e diverse attività digitali. A quanto pare il 23 luglio verrà lanciato il sito 10 Years of One Direction pensato come una timeline della storia degli One Direction. Il portale offrirà esperienze interattive, oltre a un archivio di video musicali, performance tv, dietro le quinte e momenti rari. Sul sito i fan potranno creare delle playlist condivisibili, che saranno personalizzate a seconda di come si è interagito con i vari contenuti del sito e di come si è navigato tra le varie epoche della storia dei 1D. Le playlist si potranno salvare sugli accont Spotify e Apple Music.

Altri dettagli della reunion degli One Direction

Inoltre su YouTube verrà pubblicato un nuovo video che ripercorrerà la carriera della band, dalla formazione a X Factor al singolo History e con immagini dai video musicali, dalle esibizioni, dai backstage e dalla speciale relazione con i Directioner.