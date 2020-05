Gigi Hadid incinta: Zayn ‘vigile’, svelata la prima reazione di Bella Hadid

Gigi Hadid incinta: le attenzioni di Zayn Malik, ecco qual è stata la prima reazione della sorella Bella Hadid

Gigi Hadid è incinta, attende il suo primo figlio con Zayn Malik. La notizia ha fatto felici milioni di fan, ma soprattutto le loro famiglie. In particolare, Bella Hadid non vede l’ora di diventare zia, come potevamo immaginare. A Life&Style, una fonte ha raccontato che inizialmente sia Bella che la madre Yolanda sono rimaste senza parole di fronte alla notizia sulla gravidanza di Gigi. Pare che le due non sapessero cosa pensare, poiché colte alla sprovvista da questo annuncio. Ora non sono possono non essere felici per quanto sta accadendo alla top model e al suo fidanzato. Un’altra fonte ha poi rivelato come sta affrontando questa situazione il futuro papà Zayn. Ebbene è impossibile, al momento, vedere il cantante senza il sorriso sul volto! Malik è, infatti, felicissimo di attendere il suo primo figlio con Gigi. I due futuri genitori, ricordiamo, stanno trascorrendo la quarantena in una casa di famiglia di lei.

Gigi Hadid, la sorella Bella le sta dando tutto il suo sostegno: sarà vicina a lei anche in ospedale

Zayn e Gigi diventeranno genitori e, chiaramente, Bella non può non esserne felice. Inizialmente, però, è rimasta spiazzata dalla notizia: “Non sapevano cosa pensare quando Gigi parlò per la prima volta (della gravidanza), ma ora sono eccitati”, dichiara la fonte al sito di gossip. Sia Bella che sua madre Yolanda sono state colte alla sprovvista dalla notizia. Ora la 23enne “non vede l’ora di diventare una zia e sarà anche all’ospedale con Gigi quando partorirà”, continua la fonte in esclusiva al portale americano. Dunque, Bella ha intenzione di stare accanto a sua sorella in questo momento così importante. Le modelle Hadid, d’altronde, hanno sempre dimostrato di essere molto unite.

Zayn Malik super attento con Gigi Hadid: il cantante e la top model si godono il relax

“Ha una visione più positiva della vita e si è davvero unito”, dichiara un’altra fonte su Zayn. Il suo rapporto con Gigi ora è molto sereno: “Le chiede continuamente se sta bene e corre dietro di lei”. Sembra proprio che Malik sia un fidanzato premuroso e attento per la Hadid. La top model si sta godendo il relax in campagna con la sua famiglia e con il cantante. Questo è proprio ciò di cui la Hadid aveva bisogno. Intanto, a commentare positivamente la notizia sulla sua gravidanza ci ha pensato in questi giorni anche il suo ex fidanzato Tyler Cameron.