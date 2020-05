Gigi Hadid incinta di Zayn, la reazione dell’ex Tyler Cameron

Gigi Hadid incinta, con Zayn Malik attende il primo figlio: la reazione dell’ex Tyler Cameron

Gigi Hadid è incinta di Zayn Malik e la notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti. Molti sono i fan che sin da subito hanno chiesto all’ex fidanzato della top model, Tyler Cameron, di dire la sua al riguardo. Addirittura alcuni di loro hanno anche ipotizzato che il bambino potesse essere del modello. Un’ipotesi che non è passata inosservata e a cui ha risposto lo stesso ex partecipante del reality show Bachelorette. Su ESPN West Palm, ha confermato di non essere il padre del figlio che attende Gigi Hadid. In questo modo è riuscito a placare delle ipotesi basate su dettagli inutili. Infatti, sappiamo ormai da tempo che la top model è tornata insieme a Zayn. I due hanno ripreso la loro relazione lo scorso mese di dicembre, in particolare sono ufficialmente allo scoperto il giorno di San Valentino. Ora Malik sta trascorrendo la quarantena a fianco di Gigi e alla sua famiglia.

Gigi Hadid, l’ex Tayler Cameron felice: il modello smentisce le ultime notizie

La gravidanza di Gigi Hadid ha creato tanto gossip, inutile negarlo. In questi giorni, capita spesso di ritrovarci di fronte a news riguardanti i due futuri genitori. Intanto, in molti attendevano una reazione da parte dell’ex Tyler Cameron. Il modello, che ha chiuso la sua storia d’amore con la Hadid nell’autunno del 2019, ha parlato con Josh Cohen e con il resto della squadra di ESPN West Palm. Qui ha spiegato di volere solo il meglio per Gigi. Tra i due pare sia rimasto un buon rapporto dopo la rottura. In particolare, Tyler ci tiene a far sapere di non essere per nulla dispiaciuto della notizia riguardante la gravidanza della Hadid, come avrebbero riportato alcuni siti di gossip. Anzi, per il modello vedere Gigi incinta è una gioia.

Tyler Cameron felice di vedere Gigi Hadid che sta per diventare madre

“Semmai, sono eccitato per lei, sono felice per lei, sta per diventare una madre incredibile”, bellissime parole quelle che Cameron riserva a Gigi. Intanto, come vi abbiamo già rivelato, la stessa Hadid ha finalmente confermato di essere incinta, in questi giorni. La top model si è dichiarata entusiasta per quanto sta accadendo. Gigi e Zayn diventeranno genitori per la prima volta e ora si godono questo momento così speciale.