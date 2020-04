Gigi Hadid conferma di essere incinta di Zayn Malik: le sue parole

Gigi Hadid e Zayn Malik in dolce attesa: arriva la conferma ufficiale della top model

Arriva la conferma ufficiale da parte di Gigi Hadid in queste ore. La top model ha confermato di essere incinta del primo figlio con Zayn Malik. I due fidanzati in questi giorni sono finiti nelle prime pagine di gossip, attraverso la notizia che li vede appunto in dolce attesa. Scendendo nel dettaglio, qualche giorno fa una fonte ha fatto sapere a TMZ che Gigi è incinta. I fan sono impazziti di fronte a questa lieta notizia, tanto che sui social lei è Zayn sono improvvisamente saliti tra le prime tendenze. Ed ecco che ora arriva la conferma tanto attesa. Fino ad ora a parlare ci hanno pensato solo i genitori della Hadid e i fan attendevano con ansia di ricevere qualche notizia da parte dei diretti interessati. Secondo quanto riportano i giornali americani, la nota top model ha preso parte a The Tonight Show con Jimmy Fallon. Proprio al conduttore televisivo, Gigi Hadid ha confermato di essere incinta di Zayn Malik!

Gigi Hadid conferma la gravidanza: la modella e Zayn Malik sono emozionati

“Ovviamente avremmo voluto annunciarlo alle nostre condizioni”, ha rivelato Gigi Hadid parlando con Jimmy Fallon. La top model ha poi proseguito con la sua conferma ufficiale: “Siamo molto emozionati, felici e grati per gli auguri e il sostegno di tutti”. Quando il conduttore le ha consigliato di godersi questo momento magico, la fidanzata di Zayn Malik ha risposto: “Soprattutto durante questo periodo è come una fodera argentata stare insieme a casa e sperimentare davvero giorno per giorno”. Vi abbiamo già svelatoVi abbiamo già svelato che Gigi e Zayn attendono una femminuccia! Pertanto, un’altra piccola donna si aggiunge alla famiglia della Hadid.

Gigi Hadid felice di aver festeggiato il suo 25esimo compleanno con Zayn e la sua famiglia

Grande momento per Gigi e Zayn! I due fidanzati, che hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma lo scorso 14 febbraio, stanno affrontando la quarantena insieme. La top model, qualche giorno fa, ha così avuto la possibilità di trascorrere il suo 25esimo compleanno in compagnia di Zayn e della sua famiglia. Lei stessa ha ammesso che ha trascorso una giornata speciale insieme alle persone più importanti della sua vita!