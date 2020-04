Gigi Hadid incinta di Zayn Malik, svelato il sesso del bambino: il gossip

Gigi Hadid è incinta: lei e Zayn Malik attendono il primo figlio, femminuccia o maschietto?

Gigi Hadid è incinta di Zayn Malik e la notizia sta facendo impazzire i fan nel mondo. Se fino a qualche ora non si conosceva ancora il sesso del loro primo figlio, ora arriva l’indiscrezione che ci rivela se sarà una femminuccia o un maschietto. La coppia ha scelto di tenere segreta la gravidanza, tanto che non è arrivato da parte loro alcun annuncio. A rivelare la notizia ci ha pensato TMZ, che ha ricevuto tale informazione da una fonte vicina ai due fidanzati. Ed ecco che in sole pochissime ore Gigi e Zayn diventano i principali protagonisti sui social. In particolare, il loro hashtag è subito salito tra le tendenze di Twitter. La fonte, però, aveva precisato di non essere a conoscenza del sesso del bambino. A svelare ora questo dettaglio così importante ci pensa il sito ETonline, che è riuscito a scoprire se Gigi e Zayn avranno una femminuccia oppure un maschietto.

Gigi Hadid e Zayn Malik attendono una femminuccia: la coppia appende il fiocco rosa

Insieme al suo Zayn, conosciuto come componente del gruppo One Direction, la famosa modella Gigi attende il suo primo figlio. Una fonte rivela a ET che la coppia attende una femminuccia! Un bel fiocco rosa, dunque, per i due innamorati, che sono tornati insieme solo qualche mese fa. Come vi avevamo già rivelato, non era ancora stato reso noto questo importante particolare. Ora una fonte ha pensato bene di svelare ciò che in molti si stavano chiedendo. Dunque, una femminuccia entrerà a far parte della famiglia Hadid-Malik, almeno secondo quanto si legge sul sito americano. “Gigi ha tenuto il segreto vicino alla sua famiglia e ai suoi amici per un po’. Una volta che Gigi e Zayn sono tornati insieme alla fine dell’anno scorso, è stato come se non avessero mai saltato un colpo e sapessero cosa era speciale. La coppia e le loro famiglie sono felicissimi”, dichiara la fonte.

Zayn Malik e Gigi Hadid trascorrono la quarantena insieme: arriva l’annuncio sulla gravidanza

In attesa di accogliere la loro prima figlia, Gigi e Zayn si godono la quarantena insieme. Solo qualche giorno fa la modella ha festeggiato il suo 25esimo compleanno con le persone a lei care. Nel vedere Malik insieme alla Hadid i fan sono andati in tilt. Ma la notizia riguardante la gravidanza ha sicuramente colpito e sorpreso un po’ tutti, positivamente ovviamente!