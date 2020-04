Gigi Hadid è incinta, con Zayn Malik attende il primo figlio: l’indiscrezione

Gigi Hadid è incinta: la modella attende il primo figlio con Zayn Malik, l’indiscrezione

Gigi Hadid è incinta! La nota modella attende il suo primo figlio con Zayn Malik. A rivelarlo è TMZ, che dà una straordinaria notizia a tutti i fan. Un annuncio che arriva in modo improvviso, in questo difficile periodo. Il mondo sta affrontando una fase davvero complicata, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. E sembra che la quarantena di Gigi e Zayn sia particolarmente magica! Un momento speciale quello che sta vivendo la coppia, almeno secondo quanto ci rivela il noto portale americano. Una fonte vicina ai due innamorati ha svelato al TMZ che la gravidanza della Hadid dovrebbe essere intorno alla 20esima settimana. Qualche giorno fa Gigi ha compiuto 25 anni e su Instagram ha condiviso un boomerang che la ritrae in compagnia delle persone più importanti della sua vita, con cui sta condividendo la quarantena, ovvero il fidanzato Zayn e la sorella Bella Hadid.

Gigi Hadid incinta, aspetta il suo primo figlio con Zayn Malik: la coppia insieme in Pennylvania

“Gigi Hadid è incinta e il futuro padre è il suo fidanzato, Zayn Malik”, così il portale annuncia la gravidanza della nota modella. Ancora non è chiaro se la coppia sia a conoscenza del sesso del bambino. Nel frattempo, la fonte ha rivelato che le rispettive famiglie dei due fidanzati sono molto felici. Una bellissima notizia, che sicuramente farà piacere ai fan della coppia. Al momento, Gigi sta affrontando la quarantena in compagnia della sua famiglia nella fattoria in Pennsylvania. Come hanno notato i fan sui social, ovviamente al fianco della Hadid c’è Zayn. In realtà, sappiamo che i due innamorati sono tornati insieme solo qualche tempo fa, dando conferma del loro ritorno di fiamma il giorno di San Valentino.

Gigi Hadid e Zayn Malik presto genitori: la loro storia d’amore

Pare che Gigi e Zayn siano tornati ufficialmente insieme lo scorso mese di dicembre. A gennaio sono stati beccati a New York e il gossip era impazzito di fronte alle loro foto. Ed ecco che il giorno di San Valentino, la Hadid ha condiviso uno scatto che la ritraeva con Malik. La loro storia è iniziata nel 2015, ma nel 2018 hanno scelto di dividere le loro strade. Ed ecco che ora a consolidare il loro amore ci penserà il loro primo figlio!