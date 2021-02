Zaniolo, piccante frecciatina di Nicole Minetti: nuovo flirt in corso?

Nicolò Zaniolo ha fatto strage di cuori in questo periodo e continua a farla. Ad aggiungersi alle sue conquiste una ex politica italiana nonché showgirl Nicole Minetti. L’attuale influencer e modella ha evidentemente dedicato un po’ del suo tempo a leggere i direct di Instagram dei suoi followers e si è imbattuta in un utente che le chiedeva se fosse possibile incontrarsi per un aperitivo con un romano.

Da lì la rivelazione. O meglio, la pubblicazione da parte della Minetti di un commento che non lascia repliche. La sua risposta? “Solo con Nicolò Zaniolo”. Con tanto di tag il personaggio dello spettacolo, attivo in passato anche in politica, ha lanciato così una bollente frecciata al calciatore Nicolò. Non si può dire che Zaniolo nell’ultimo periodo non abbia fatto parlare di sé. La sua vita privata infatti è stata ampiamente chiacchierata.

Prima la storia che lo voleva papà della sua ex fidanzata Sara Scaperrotta a fine dicembre 2020. Poi, improvvisamente i rumors insistenti sulla relazione con la modella rumena Madalina Ghenea. La possibilità che i due stessero assieme si era fatta sempre più concreta in base ai diversi chiacchiericci che circolavano sul web. Tuttavia, poi come un fulmine a ciel sereno era arrivata la smentita della modella. Madalina Ghenea infatti aveva negato categoricamente di aver mai avuto una storia con il calciatore romano. Non solo, aveva chiarito di averlo visto una sola volta e di non avere una frequentazione amorosa da mesi.

Insomma, la vita privata di Nicolò Zaniolo sembra essere sempre stata ricca di colpi di scena e ora è arrivato sicuramente quello più impensabile e inaspettato. Infatti, la storia si è infittita nel momento in cui Nicole Minetti non si è fermata al solo commento esplicito su Zaniolo ma ha anche pubblicato nella Instagram story successiva una chat privata tra lei e il calciatore.

L’ex politica italiana, ora modella e influencer, ha ovviamente oscurato i messaggi tra loro ma ha aggiunto un commento che non lascia dubbi. Infatti ha scritto con tanto di emoji con l’occhiolino: “Per chi non ci crede”. A questo proposito a noi curiosi viene da chiedersi: a che cosa non dovremmo credere? Ci sarà forse del tenero tra Nicole Minetti e Nicolò Zaniolo oppure il loro presunto incontro è solo casuale?

Quello che sicuramente si scorge, nonostante la Minetti abbia cancellato l’effettivo botta e risposta tra di loro, è un cuore che l’influencer ha mandato al calciatore romano. Dunque, viene spontaneo chiedersi se stia nascendo una nuova love story. Chissà…