Madalina Ghenea smentisce tutto: “Nessuna relazione con Zaniolo”

Si arricchisce di un nuovo, scoppiettante, capitolo la telenovela che coinvolge Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea. A sorpresa l’attrice rumena – vista al Festival di Sanremo 2016 accanto a Carlo Conti – ha negato di avere una storia d’amore con il pupillo della Roma. Tramite un post Instagram la 32enne ha chiarito di essere single da mesi e di aver visto il calciatore una sola volta nella sua vita.

Sul suo account Instagram, dove è seguita da ben 939 mila follower, Madalina Ghenea ha postato una lettera dei suoi avvocati. A corredo un lungo commento in cui racconta la sua verità di donna in carriera e madre premurosa. Madalina ha assicurato di non avere una frequentazione amorosa da mesi e di aver incontrato una sola volta Nicolò Zaniolo, grazie ad alcuni amici in comune:

“A Natale e Capodanno sono stata con le persone più care che io ho al mondo: mia madre e mia figlia. Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro”

Nella lettera degli avvocati di Madalina Ghenea viene specificato che non c’è mai stata alcuna relazione con Nicolò Zaniolo e che sono state dette tante bugie mediatiche. Bugie che potrebbero danneggiare la piccola Charlotte, la bambina che l’attrice ha avuto tre anni fa dal miliardario Matei Stratan.

Madalina e il padre di sua figlia erano a un passo dal matrimonio qualche tempo fa ma una profonda crisi, legata perlopiù alla distanza, li ha allontanati definitivamente. Oggi la Ghenea sta crescendo la figlia in Italia, a Milano, dove si è trasferita poco più che maggiorenne per intraprendere il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

La versione di Nicolò Zaniolo e di Francesca Costa

Nei giorni scorsi Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa hanno fornito una versione diversa circa il rapporto nato con Madalina Ghenea. Il centrocampista si è detto felice accanto all’artista dopo che per settimane si è parlato di una loro liaison segreta. “La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro”, aveva scritto Zaniolo su Instagram. Subito dopo aveva rivelato la gravidanza dell’ex fidanzata Sara Scaperrotta, studentessa ventenne.

Storia confermata anche da Francesca Costa, la madre di Nicolò, che però si era detta preoccupata della situazione vista la grossa differenza d’età. Zaniolo ha appena 21 anni mentre la Ghenea 32. “Noi non siamo d’accordo con la relazione che sta avendo con questa donna, che è poco più piccola di me. Cerchiamo in tutti i modi di farlo ragionare, purtroppo è uscita e non possiamo fare nulla”, aveva dichiarato. Cosa succederà ora dopo il gesto inatteso di Madalina Ghenea?