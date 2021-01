Continua a tenere banco la vicenda personale di Nicolò Zaniolo. Il calciatore aspetta un figlio dalla sua ex fidanzata Sara Scaperrotta e ha intrapreso da poco una relazione con l’attrice rumena Madalina Ghenea, dodici anni più grande. Di recente la zia di Sara ha lanciato gravi accuse al calciatore, assicurando che Zaniolo avrebbe cacciato via di casa la nipote dopo aver appreso della dolce attesa. La seconda nel giro di poco tempo: Sara avrebbe abortito qualche mese fa di comune accordo con Zaniolo. Ora è scesa in campo Francesca Costa, la madre di Nicolò, che ha voluto fare chiarezza sulla situazione che sta travolgendo il figlio.

Intervenuta ai microfoni di Radio Radio Francesca Costa ha dichiarato che è intenzionata ad agire per vie legali contro la fantomatica zia di Sara Scaperrotta che ha rilasciato una scoppiettante intervista a Giornalettismo. Per la madre di Nicolò Zaniolo si tratta di accuse del tutto infondate visto che la famiglia dello sportivo è sempre stata molto vicina alla ragazza, anche lei ventenne.

Queste le parole di Francesca Costa:

“È disgustoso e disumano dire che noi abbiamo Sara cacciato di casa, noi l’abbiamo trattata come una figlia. Il giorno che noi siamo scesi da La Spezia, quando ci ha detto che la ragazza era incinta, Nicolò era disperato e aveva bisogno di noi, ci ha chiamato piangendo. Mio figlio aveva capito di non essere più innamorato di lei: Sara era pronta per uscire di casa, abbiamo parlato tranquillamente con lei e le avevo proposto di andare insieme dal ginecologo. Lei mi prima detto di sì, poi ha risposto di voler andare da sola e da quel giorno non l’ho più sentita”

Stando al racconto della madre di Nicolò Zaniolo Sara sarebbe andata il giorno dopo con il padre e il fratello a prendere le sue cose nell’appartamento del centrocampista e avrebbe bloccato l’ex fidanzato su WhatsApp. La Costa ha confermato il precedente aborto dell’ex nuora e ha spiegato che né Sara né il figlio hanno dei caratteri semplici.

La madre di Nicolò Zaniolo ha inoltre aggiunto che il ragazzo, nonostante la giovane età, vuole preoccuparsi del figlio, mantenerlo e dargli l’affetto di un padre.

“I due ragazzi non hanno gestito al meglio questa situazione. Non è vero che abbiamo cambiato casa per scappare da Sara: mio marito ancor prima che succedesse tutto gli aveva mandato le foto della casa nuova. Per scaramanzia volevamo cambiare appartamento poiché in un anno aveva subito due infortuni. Sara sapeva benissimo del cambio casa, loro due sarebbero dovuto andare a vivere insieme”

Francesca Costa ha ammesso che tutta questa situazione sta creando parecchio disagio a Nicolò Zaniolo: una vicenda che non aiuta neanche il suo recupero dell’infortunio al ginocchio. Intanto la Costa ha bocciato Madalina Ghenea, la modella e attrice rumena che da qualche settimana frequenta Zaniolo:

“Io e mio marito non siamo d’accordo sulla frequentazione che sta avendo con Madalina Ghenea, Noi abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera. Siamo con lui 24 ore su 24, cerchiamo di seguirlo sempre. Non è facile gestire Nicolò, ha vent’anni. Siamo in difficoltà sulla situazione che ha con questa donna”.

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, pare che Madalina Ghenea non abbia preso bene la notizia della gravidanza dell’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo. L’attrice avrebbe confidato ai suoi amici più cari di essere parecchio amareggiata.