Zaniolo, ex fidanzata incinta: la reazione di Madalina Ghenea

La modella rumena dice la sua sugli ultimi avvenimenti che riguardano la sua nuova fiamma, il calciatore della Roma, e la sua ex fidanzata che adesso aspetta un bambino

La storia infinta che negli ultimi giorni dell’anno ha visto impegnati Nicolò Zaniolo, la nuova fiamma Madalina Ghenea, e l’ex fidanzata Sara Scaperrotta, sembra più complessa del previsto. La notizia della gravidanza di Sara pare abbia messo in crisi la coppia che era nata da qualche settimana.

Dopo le dichiarazioni particolarmente forti da parte della zia della Scaperrotta, andata contro il comportamento del calciatore della Roma, adesso si cerca di capire se tra lui e la modella rumena la storia possa prendere il largo o meno.

Secondo quanto riporta il Corriere della sera, la Ghenea si è detta all’oscuro di tutta la situazione. L’attrice non conosceva i fatti e non sapeva della gravidanza della ex di Zaniolo. Madalina e Nicolò si erano conosciuti lo scorso 9 dicembre, a pochi giorni dalla rottura del calciatore con la Scaperrotta.

Pochi giorni dopo, i due sui social hanno reso pubblica la loro relazione e hanno ufficializzato la storia. Una volta venuta a galla la notizia della ex incita, Zaniolo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello sport ammettendo la gravidanza e affermando che si sarebbe preso tutte le responsabilità del caso.

Diversamente, invece, da quanto esposto poco dopo dalla zia di Sara che ha affermato che il 21enne fosse a conoscenza della situazione sin dall’inizio e che, anzi, volesse che la ragazza interrompesse la gravidanza perché non si sentiva pronto ad affrontare questa nuova situazione.

La storia con la Ghenea, quindi, adesso è probabilmente stata messa in stand by. Pare però che i due si siano continuati a sentire anche dopo la sconvolgente notizia. La modella è venuta a conoscenza della gravidanza un giorno prima che tutto diventasse di dominio pubblico. Secondo fonti a lei vicine pare sia rimasta particolarmente sconvolta e amareggiata dalla situazione.

Secondo il quotidiano milanese, però, la coppia appena nata si è rimasta in contatto. I due si sono continuati a sentire e anche durante il Capodanno si sono parlati per diverse ore al telefono. Vedremo come la storia si evolverà e se la modella deciderà di dire pubblicamente anche la sua versione dei fatti.