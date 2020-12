Zaniolo e Madalina Ghenea stanno insieme: la coppia esce allo scoperto

Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea escono allo scoperto! La coppia sui social diventa una grande protagonista nelle ultime ore. Infatti, è proprio su Instagram che arriva la conferma ufficiale sulla loro relazione. Scendendo nel dettaglio, è sul profilo della modella rumena che i fan hanno avuto la notizia. Da tempo circolavano voci nel mondo del gossip su questa love story. Nella vita privata del calciatore della Roma procede, dunque, tutto a gonfie vele. La conferma arriva in queste ore mentre Madalina risponde ad alcune domande dei suoi follower sul social network. Sulle sue Stories condivide la domanda del talento giallorosso: “Ti posso baciare tutto il tempo? 25h su 24?”. La risposta della modella rumena? “Te che dici?”. A conferma di tutto, la Ghenea tagga nella Storia Zaniolo. A questo punto, il calciatore ha ricondiviso il tutto sul profilo, commentando con due faccine innamorate.

La nuova coppia è dunque uscita allo scoperto. In questi ultimi anni i social rappresentano il modo perfetto per rendere pubblica una notizia e i due hanno deciso di approfittarne. Dopo la fine della sua relazione con la storica fidanzata Sara, Zaniolo ha così ritrovato un nuovo amore. Con l’ex sembrava essere tornato il sereno lo scorso mese di giugno, ma poi la situazione si sarebbe complicata ed è pertanto arrivata la rottura definitiva. Ora il cuore del centrocampista della Roma batte per la sensuale modella. Sono diversi gli indizi social che avevano acceso il gossip intorno a questa coppia. In particolare, l’occhio attento degli utenti aveva notato i like sotto le rispettive foto su Instagram di Zaniolo e della Ghenea.

La modella ha 12 anni in più di Nicolò ed è già mamma di una bambina. Questo, naturalmente, non ha potuto impedire al loro amore di nascere. In passato, la Ghenea è stata protagonista di gossip riguardanti le sue storie con personaggi famosi. Al momento per Zaniolo non sta procedendo proprio tutto a gonfie vele. Infatti, sta al momento recuperando dall’infortunio al ginocchio. Il calciatore ha dovuto affrontare ben due infortuni gravissimi, tanto che nelle ultime stagioni ha giocato pochissimo.

Invece, Madalina è una modella molto conosciuta in Italia. Inizialmente è diventata nota attraverso alcune pubblicità e vari videoclip musicali. Ha partecipato a qualche film e quattro anni fa è stata una valletta del Festival di Sanremo affiancando Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele.