Nicolò Zaniolo, è ancora amore con la fidanzata Sara: la coppia è tornata

Nicolò Zaniolo, è ancora amore con la fidanzata Sara: il calciatore esce allo scoperto

Nicolò Zaniolo e Sara, la sua storica fidanzata, stanno ancora assieme. Nelle scorse settimane il calciatore giallorosso classe 1999 è stato parecchio chiacchierato dal gossip nostrano che aveva scommesso che la relazione sentimentale fosse giunta al capolinea. Si era persino parlato di un flirt tra lui e Chiara Nasti, influencer da milioni di fan su Instagram. Su quest’ultimo chiacchiericcio la diretta interessata si era espressa, smentendo che avesse avuto una tresca con l’atleta. Nelle scorse ore Zaniolo ha fatto sapere, via social, di essere felice al fianco di Sara. Inequivocabile il suo ultimo post Instagram, in cui si è immortalato abbracciato alla compagna. Il tutto condito da un tanto semplice quanto emblematico “Tu”, seguito da un bel cuore rosso passione.

Nicolò e Sara: dopo la crisi profonda è arrivato il sereno

Non è mai stato chiaro se Nicolò e Sara si siano lasciati o se abbiano affrontato una profonda crisi pur tuttavia rimanendo uniti nei mesi scorsi. Quel che è certo è che i due, per diverse settimane, non sono più apparsi insieme pubblicamente mentre sui social hanno smesso di seguirsi. Oggi invece sono riapparsi, a sorpresa, più uniti che mai, segno che nella relazione è tornato il sereno. Nel frattempo il calciatore si prepara per rientrare in campo dopo il lungo stop causato dal grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, avvenuto circa sei mesi fa.

Zaniolo: l’operazione e il ritorno in campo

Zaniolo, per via di un piccolo problema respiratorio, mercoledì prossimo si opererà per risolvere il fastidio causato da ipertrofia ai turbinati. Come fa sapere la Gazzetta dello Sport si tratterà di un intervento rapido. Nicolò dovrebbe ricominciare ad allenarsi già domenica così da proseguire il reinserimento nel gruppo della Roma e prepararsi a tornare finalmente in campo dopo mezzo anno trascorso in infermeria per il suddetto infortunio al legamento crociato. Potremmo già vederlo in azione a luglio.