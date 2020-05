Chiara Nasti smentisce flirt con Nicolò Zaniolo: “Basta fake news!”

La nota influencer, dopo i vari rumors circa una presunta liaison con l’atleta, ha fatto chiarezza sui social

Chiara Nasti smentisce tutto. Probabilmente raggiunta dalle molteplici notizie diffuse nella giornata di ieri che parlavano di un presunto flirt tra lei e Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma e della nazionale italiana, la giovane ha pubblicato su Instagram una storia in cui ha deciso di chiarire una volta per tutte la vicenda. Ad alimentare il gossip sono stati alcuni like, scambi di commenti e il ‘Segui’ su Instagram reciproco. Lui attualmente single, dopo la fine della relazione con Sara Scaperotta; Chiara ha invece archiviato la storia con Ugo: ci sarebbero tutti gli indizi per ipotizzare una possibile conoscenza tra i due ragazzi. Eppure, nelle ultime ore, l’influencer ha smentito tutti i rumors su Instagram, affermando di non aver nessun problema a comunicare ai suoi fan se avesse novità per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Chiara Nasti nega il flirt con Zaniolo: “Quandò accadrà sarò io a dirvelo”

Nonostante sia spesso oggetto di polemiche sui social, c’è da dire che la Nasti è sempre stata una persona riservata per quanto riguarda le situazioni sentimentali o familiari. Per procedere con la smentita è evidente che il presunto flirt sia solo un grande buco nell’acqua. Poco fa, infatti, la partenopea ha dichiarato: “Non avrei problemi a dire con chi sto o con chi mi sento. Quando accadrà, lo saprete direttamente da me in prima persona come ho sempre fatto. #bastaconstefakenews”.

La querelle tra la Nasti e Aurora Ramazzotti

Nel frattempo, qualche settimana fa, Chiara pubblicava un post su Instagram in cui aveva realizzato un rotolo di carta igienica con stampate le numerose critiche degli haters. Fra i vari commenti, è spuntato quello di Aurora, che ha pubblicato l’emoticons della faccina che si batte la mano sulla fronte. Immediata la risposta della Nasti, la quale ha lanciato accuse pesanti nei confronti della figlia di Eros e Michelle: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e meglio che non mi dilungo!”.