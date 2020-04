Aurora Ramazzotti, Chiara Nasti attacca: “Ti ricordavo diversa tra alcol e…”

Aurora Ramazzotti, Chiara Nasti attacca in modo pesante la figlia di Eros: “Ti ricordavo diversa tra alcol e…”

Sono i social bellezza, un circo che non si ferma mai. 24h su 24h, non c’è mai riposo. E sulle piattaforme viaggia di tutto. Così capita che Chiara Nasti, nota influencer, scriva un post denso di provocazioni, che i followers si dividano e che altri volti noti del web si esprimano. Un can can in cui è finita anche Aurora Ramazzotti, che ha esternato il suo ironico disappunto per le ultime gesta della Nasti su Instagram. E quest’ultima ha risposto con insinuazioni pesanti sulla vita privata della figlia di Eros. Ma si riavvolga un attimo il nastro: Chiara, nella giornata di ieri, spunta su Instagram, con uno scatto che la ritrae al volante di una lussuosa macchina. A corredo dell’istantanea scrive: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”. Il messaggio, che mescola provocazione e ironia, ha fatto scaturire una miriade di mugugni in rete. Così la Nasti, sempre in modo provocatorio, ha stampato alcune critiche su un rotolo di carta igienica, in segno di sprezzo ai biasimi. E qui è intervenuta Aurora.

Chiara su Aurora Ramazzotti: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e meglio che non mi dilungo!”

Sotto a un post che riportava il filmato in cui la Nasti mostrava la carta igienica con le critiche, è spuntata la figlia di Eros e Michelle Hunziker, lasciando l’emoticon dell’omino che si batte la fronte. Come a dire: ma a questo siamo arrivati? Un gesto che non è per nulla stato digerito da Chiara che ha risposto direttamente ad Aurora con parole che lasciano trapelare insinuazioni pesanti sulla sua vita privata. “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e meglio che non mi dilungo!”

La Nasti scatena la rete

La risposta della Nasti ha scatenato una cascata di reazioni da parte dei fan. Molti coloro che hanno trovato di cattivo gusto il fatto che si sia avventurata in una simile insinuazione.