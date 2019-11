Aurora Ramazzotti: accuse di raccomandazione, lei si sfoga e spiega

Aurora Ramazzotti accusata di essere raccomandata: la figlia di Eros e Michelle Hunziker si sfoga sui social ma spiega: “Sto bene!“

Essere figlia di un bravo cantante e di una conduttrice di grande talento e successo non sarà facile per Aurora Ramazzotti. La giovane, infatti, sta incassando diverse accuse ultimamente, tra cui quella di essere raccomandata da mamma e papà nel mondo dello spettacolo. C’è da dire che Aurora fa poco parlare di se e il gossip non riesce troppo a stanare pettegolezzi su di lei, anzi quando è scoppiato il caso del papà e dell’ex Marica Pellegrinelli, la Ramazzotti ha sempre avuto belle parole per l’ormai ex compagna del padre, sottolineando in diverse occasioni che con lei ha sempre avuto un ottimo rapporto. Anche se ultimamente i giornali hanno parlato di un litigio avvenuto dopo la separazione dal cantante romano. Nessuna accusa e nessun litigio degno di nota ha mai interessato Aurora, ma dopo diversi commenti poco carini trovati sui social, la figlia di Michelle ha deciso di agire e sfogarsi su Instagram, attraverso delle stories. Toni pacati e parole molto gentili, Aurora ha voluto spiegare per l’ennesima volta la sua posizione nel mondo e non si lascia di certo abbattere da determinate persone, “Io sono molto tranquilla, consapevole di chi sono e vado avanti per la mia strada!“.

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti sui social: “Talvolta mi abbattono certe cose“

“Ieri ho parlato di violenza (25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ndr.), molto spesso ne parlo perché ci sono diverse ramificazioni“, spiega Aurora su Instagram, “Molto spesso la violenza è un fenomeno radicato nel contesto in cui viviamo. Di solito non mi faccio colpire da queste cose ma talvolta può succedere che mi abbattano. Su Twitter, per esempio, ho letto alcuni commenti“. Ciò che non riesce a concepire la Ramazzotti è la ricerca di odio che sui social è sempre più all’ordine del giorno. Poi riprende le parole di un post contro di lei: “La vita sregolata, la droga, le minacce con l’acido. Qualcuno le trovi una particina in tv. Se non ce la fai neanche con babbo e mamma, fattele due domande Aurò“, ha scritto qualcuno su Twitter, facendo male ad Aurora. In molti poi hanno commentato: “Le servono attenzioni“, oppure altri scrivono: “Più hanno tutto e più si creano problemi da soli“.

Il messaggio di amore di Aurora per i suoi followers

Dopo lo sfogo, Aurora ha tentato anche di sensibilizzare i suoi followers sulla questione haters e violenza verbale sui social, cercando di spiegare a chi le vuole bene di non farsi abbattere da ogni cosa che leggono su internet e soprattutto il messaggio di lasciar vivere gli altri, amando e non odiando.