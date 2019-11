Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti hanno litigato? L’ultimo gossip

In che rapporti sono oggi Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

È calato il gelo tra Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti. O almeno così sussurra il settimanale Diva e Donna, che racconta di una certa lontananza tra l’ex moglie e la primogenita di Eros Ramazzotti. Aurora e Marica, secondo quanto rivelato da Chi tempo fa, avevano mantenuto un certo rapporto dopo la separazione tra il cantante e la modella di Bergamo. Ma sembra che nell’ultimo periodo questo legame si sia spezzato e ad un evento la figlia di Michelle Hunziker e la Pellegrinelli abbiano scelto accuratamente di evitarsi. L’amicizia tra le due pare si sia freddata parecchio dopo che la 31enne è uscita allo scoperto con il nuovo amore, il giovane Charley Vezza.

L’ultimo gossip su Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

“Quando Marica e Aurora sono state chiamate a partecipare a uno stesso evento milanese, hanno chiesto di essere messe in scaletta lontana l’una dall’altra: una è intervenuta la mattina, l’altra la sera, in modo da potersi accuratamente evitare, visto che dal vivo i rapporti ora sono decisamente freddini”, si legge sulla rivista edita da Cairo Editore. Sempre sul giornale viene sottolineato che la separazione tra Eros e Marica avrebbe lasciato una certa amarezza in Aurora. In più, vedere la Pellegrinelli felice e innamorata del nuovo compagno Charley Vezza non farebbe piacere all’entourage di amici e parenti del cantante romano. Sarà vero? Ad ogni modo va sottolineato che le due, in barba alle malelingue, continuano a seguirsi su Instagram, dove sono entrambe quotidianamente molto attive.

Michelle Hunziker ha tagliato i ponti con Marica Pellegrinelli

A differenza della figlia Aurora Ramazzotti che continua a seguirla virtualmente, Michelle Hunziker non ha mantenuto alcun rapporto con Marica Pellegrinelli. Dopo l’annuncio della separazione da Eros Ramazzotti, la presentatrice Mediaset ha scelto di non seguire più l’indossatrice bergamasca su Instagram.