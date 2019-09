Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker: fine dell’idillio, il gesto reciproco

Nelle ultime settimane Marica Pellegrinelli è stata chiacchieratissima per la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e per la neonata relazione con l’imprenditore Charley Vezza. I due non si sono mai mostrati assieme ufficialmente ma alcune paparazzate lasciano poco spazio ai dubbi. E Michelle Hunziker che c’entra? Inevitabilmente dopo la rottura del cantante e della modella, la conduttrice svizzera è stata pedinata da siti e riviste della cronaca rosa che sono andati in cerca di qualche sua esternazione o gesto che facesse capire in che maniera avesse valutato il naufragio delle nozze dell’ex marito (lei lo sposò nel 1998, la separazione avvenne nel 2002). Ebbene, il magazine Chi ha notato che tra lei e la Pellegrinelli è finito “l’idillio mai esploso”. Almeno su Instagram, visto che entrambe non si seguono più. Chissà perché.

“L’idillio mai davvero esploso tra Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli”

“L’idillio mai davvero esploso tra Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, entrambe ex mogli di Eros Ramazzotti, termina anche sui social. La conduttrice ha tolto il ‘segui’ alla modella che ha ricambiato”, si legge su Chi. E in effetti andando a spulciare i profili delle due donne i ‘segui’ sono spariti reciprocamente. Pazienza. Nel frattempo Eros e Marica, nonostante la fine della relazione, continuano a vedersi. I figli prima di tutto: sempre il magazine diretto da Alfonso Signorini li ha pizzicati assieme mentre hanno accompagnato i figli al primo giorno di scuola. D’altra parte non è un mistero che i due ex siano rimasti in ottimi rapporti.

Eros e Marica dopo la fine del matrimonio

Che la storia tra Marica ed Eros non sia giunta al capolinea con tanto di stracci gettati al vento lo si è capito fin da subito. Addirittura il cantante, appena dopo che aveva dato ufficialmente la notizia della fine del suo matrimonio, vedendo che molti hater attaccavano la modella, è intervenuto in prima persona, definendola una grande madre e una grande donna. Dalla serie: l’amore può finire, ma non la stima e il rispetto. Chapeau!