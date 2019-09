Eros Ramazzotti: nuovo avvistamento con Marica Pellegrinelli (FOTO)

Eros Ramazzotti avvistato nuovamente con la ex moglie Marica Pellegrinelli

Il divorzio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ha sconvolto davvero tutti. I due infatti sono sempre apparsi come una coppia felice ed affiatata e nessuno si sarebbe mai immaginato una cosa simile. Eppure, purtroppo è successo. La cosa positiva, che fa intendere quanto Marica ed Eros siano due persone speciali, è che il cantante e la modella sono rimasti in buoni rapporti specialmente per l’amore dei loro figli. La Pellegrinelli e il cantante hanno due bambini, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, per questo è importante per loro apparire sereni. Per loro, Eros e Marica hanno pure trascorso insieme alcuni giorni di vacanza e ciò ha confermato ancor di più che, nonostante il divorzio, i due sono legati da rispetto e stima. Inoltre, Eros sembra aver preso bene anche la nuova relazione della sue ex moglie. Marica Pellegrinelli, infatti, è legata al giovane imprenditore Charley Vezza e i due sono stati, di recente, avvistati anche insieme ad Ibiza.

Eros e Marica avvistati insieme, l’esclusiva di Chi

Poche ore fa, però, il magazine Chi ha lanciato una dolce esclusiva. Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sono stati avvistati nuovamente insieme. No, nessun ritorno di fiamma all’orizzonte. I due ex sono stati paparazzati insieme mentre accompagnavano la loro figlioletta a scuola. Per lei era il primo giorno e dunque la presenza di entrambi i genitori per questo evento assai importante era fondamentale. Ecco cosa si legge sul profilo social del magazine Chi: “Su “Chi” le immagini di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme sorridenti per il primo giorno di scuola della figlia- Nonostante la separazione (annunciata lo scorso luglio) e la nuova storia della Pellegrinelli ( con Charley Vezza) la coppia si è ritrovata per accompagnare la figlia Raffaela Maria al il primo giorno di scuola. E dai loro sorrisi non sembra essere solo…calma apparente. Eros e Marica continuano a dare un ottimo esempio di come si possa chiudere un amore restando in buoni rapporti per il bene dei figli”. Insomma, le espressioni del cantante e della modella confermano che i loro rapporti non sono cambiati per nulla.

Marica, Charley e quel dolcissimo bacio ad Ibiza

L’amore tra Marica e Charley sembra andare avanti a gonfie vele, tant’è che si vocifera che i due siano addirittura già pronti per andare a convivere. L’ultimo avvistamento ufficiale è però avvenuto in quel di Ibiza mentre i due, accarezzati dall’acqua cristallina de la Isla Bonita, si stavano scambiando un dolcissimo bacio.