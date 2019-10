Marica Pellegrinelli e Charley Vezza: ecco perché l’amore brucia nell’ombra

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, un amore che brucia nell’ombra: ecco perché la passione tra i due non è vissuta alla luce del sole

Non è più un mistero che Marica Pellegrinelli e Charley Vezza facciano coppia. Più misterioso invece il perché i due, nonostante la relazione sia ormai stata scoperchiata, vivano l’amore totalmente nell”ombra’, eccezion fatta per qualche lampo di luce che si accende grazie a delle paparazzate da cui vengono puntualmente raggiunti durante i loro spostamenti. Per chi ha seguito un po’ l’ex moglie di Eros Ramazzotti e l’imprenditore piemontese, però, un simile atteggiamento è tutt’altro che strano. Sia l’uno, sia l’altra sono da sempre allergici ai riflettori gossippari. Un’allergia che ‘infetta’ anche il loro comportamento social, che è in controtendenza con lo ‘spirito del tempo’ attuale…

La filosofia di Vezza e della Pellegrinelli

Con l’avanzare del nuovo millennio, anche l’amore è diventato sempre più social. Sono pochi i vip e i non vip che le faccende sentimentali le conservano al 100% per sé, non lasciando trapelare alcunché. Tra questi figurano Marica e Charley. Il loro amore lo consumano gelosamente e senza mostrarlo non perché abbiano qualcosa da nascondere ma semplicemente per filosofia di vita. Caso mai il concetto non fosse chiaro, pochi giorni fa la modella bergamasca lo ha ribadito a chiare lettere grazie a una delle sue rarissime prese di posizione sui social. Senza troppo girarci attorno, Marica ha placato alcune malelingue, dicendo che il suo privato rimarrà tale. Una decisione non certo presa di recente. “È così da dieci anni e non da pochi mesi”, ha puntualizzato. E la stessa linea è condivisa da Vezza.

Charley e Marica: una ‘strana’ voglia di privacy.

Charley, che si occupa della gestione di Gufram (storico marchio di design acquisito dalla madre qualche anno fa), sposa appieno la filosofia ‘no amore social, no gossip’ di Marica. Anzi, lui stesso, come si può facilmente vedere dai suoi profili, ne è convinto essendo il primo a dosare al minimo le sue apparizioni sul web. Insomma, dietro a un amore ‘silenzioso’ e ‘ombroso’, non c’è alcune segreto pericoloso. C’è solamente una strana voglia di privacy. Strana per i tempi che corrono, sia chiaro. A dir la verità è soltanto la cosa più normale del mondo. Due innamorati che vivono la loro storia nell’intimità, lontano da tutto e tutti.