Marica Pellegrinelli sbotta e interviene sulla sua vita privata e i figli

Marica Pellegrinelli sbotta e perde la pazienza. L’ex moglie di Eros Ramazzotti inedita: l’intervento sulla sua vita privata e i figli

Per la prima volta da quando è naufragato il matrimonio con Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli è intervenuta sulla sua vita privata. E lo ha fatto in modo deciso, netto, senza lasciare spazio di replica. No, non si è confidata a una rivista di cronaca rosa rilasciando un’intervista chilometrica. Ha preferito Instagram dove ha risposto a una sua fan. Una risposta dura che ha messo ben in chiaro la sua posizione a riguardo del gossip che l’ha investita in questo periodo. Ricordiamo che Marica dopo aver chiuso con Eros si è legata sentimentalmente all’imprenditore piemontese Charley Vezza.

La modella bergamasca perde la pazienza: “Della mia vita privata sapete poco nulla”

Marica, dopo essere stata pungolata su Instagram circa la sua vita privata e i suoi figli da una sua seguace, ha perso la pazienza, rispondendo a tono. “Non ho mai parlato della mia vita privata – ha scritto la modella – della quale voi sapete poco nulla. Potete criticare quello che posto ed il mio lavoro ma non tirare in ballo il mio privato come i miei figli. E questo è così da 10 anni e non da pochi mesi”. Una Pellegrinelli inedita, a tratti rabbiosa, che ha voluto ribadire quale sia il suo atteggiamento nei confronti della divulgazione dei suoi attimi ‘intimi’. La modella ha quindi voluto chiarire che da sempre è attenta a preservare dai riflettori della cronaca rosa la sua situazione sentimentale e privata. E oggi ha intenzione di farlo più di ieri, dopo che il gossip è tornato a ‘braccarla’.

I rapporti attuali tra Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti

La separazione non ha incrinato il rapporto di stima tra Eros e Marica. Non si è incrinato nemmeno il legame tra la modella e Aurora Ramazzotti, la figlia che il cantante romano ha avuto da Michelle Hunziker. Le due infatti continuano a tenersi in contatto come ha svelato il settimanale Chi di recente.