Marica Pellegrinelli: il rapporto con Aurora Ramazzotti dopo l’addio a Eros

In che rapporti sono oggi Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno avviato le pratiche della separazione. Dopo l’annuncio a stampa e fan di qualche mese fa il cantante e la modella stanno procedendo per le vie legali. Del resto Marica ha già un nuovo amore, l’imprenditore Charley Vezza. Ma in che rapporti è rimasta la Pellegrinelli con Aurora Ramazzotti, la figlia che Eros ha avuto da Michelle Hunziker? Più che buoni: come svela il settimanale Chi, la conduttrice ha deciso di non spezzare il legame con la sua ormai ex “matrigna”. Aurora e Marica continuano a sentirsi al telefono e la giovane Ramazzotti qualche mese fa ha difeso la Pellegrinelli e il padre dagli attacchi degli haters. Del resto Aurora e la modella saranno legate per sempre: la Pellegrinelli è la madre di Raffaella Maria e Gabrio Tullio, due dei fratellini della Ramazzotti (che da Michelle e Tomaso Trussardi ha poi altre due sorelline: Sole e Celeste).

Michelle Hunziker ha tagliato i ponti con Marica Pellegrinelli

A differenza della figlia Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker non ha mantenuto alcun rapporto con Marica Pellegrinelli. Dopo l’annuncio della separazione da Eros Ramazzotti, la nuova presentatrice di Amici Celebrities ha scelto di non seguire più l’indossatrice bergamasca su Instagram.

Marica Pellegrinelli e la convivenza con Charley Vezza

Intanto procede a gonfie vele la storia d’amore tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. I due non si nascondono più e secondo gli amici andranno presto a convivere a Milano.