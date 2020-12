Nicolò Zaniolo, l’ex fidanzata sarebbe incinta di lui: lo scoop di Oggi

AGGIORNAMENTO: Nicolò Zaniolo ha confermato a La Gazzetta dello Sport la gravidanza dell’ormai ex fidanzata Sara Scaperrotta. Queste le dichiarazioni del pupillo della Roma: “La storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo, io stesso ho notato che c’erano delle piccole grandi cose che non andavano bene e non erano conciliabili con la mia vita da professionista. Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto. Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità”

Sara Scaperrotta, ex fidanzata storica di Nicolò Zaniolo – il quale nelle scorse ore ha annunciato il fidanzamento con la modella rumena Madalina Ghenea -, sarebbe incinta proprio dell’ex calciatore. A lanciare la bomba è Alberto Dandolo, firma del magazine Oggi, che afferma di aver saputo la notizia da fonti attendibili. Se la vicenda fosse confermata si sarebbe innanzi a una situazione assai delicata visto che l’asso della Roma, come sopradetto, ha da poco annunciato la rottura con Sara, confermando che si è legato sentimentalmente con l’attrice classe 1987 di Slatina.

Il chiacchiericcio attorno alla nuova coppia si è diffuso nei giorni scorsi. Prima i diretti interessati hanno lasciato correre, poi hanno ‘benedetto’ via social la loro love story da poco decollata. A proposito dell’addio con l’ex storica e della nuova avventura sentimentale, l’atleta giallorosso ha chiarito alcuni punti con un recente post divulgato sul suo profilo Instagram, attraverso una Stories.

Nella fattispecie Nicolò ha dichiarato che non ha lasciato “nessuna per nessuna“, di fatto sostenendo che prima si è verificato il naufragio d’amore con la Scaperrotta e che poi ha preso quota la storia con la Ghenea. Quindi ha ribadito che la sua “nuova frequentazione” non fa parte del suo passato, oltre a sottolineare che oggi è appunto “felice con Madalina”. Infine ha dichiarato di assumersi “tutte le responsabilità” del caso in merito al suo futuro, specificando che, vita sentimentale a parte, ora è concentrato in tutto e per tutto sulla Roma.

Tutto bello e chiaro se non fosse che ora è arrivato un fulmine a ciel sereno che sostiene che Sara sia in dolce attesa di un bebè. Per il momento i diretti interessati, Scaperrotta e Zaniolo, hanno preferito non commentare la voce. Probabilmente lo faranno nelle prossime ore. Allora si saprà se davvero c’è un pancino all’orizzonte oppure no.

Zaniolo e Sara, il silenzio e la rottura

In poche settimane la storia tra Nicolò e Sara è andata in frantumi. La studentessa 21enne e il calciatore sono infatti passati dai post social romantici a un silenzio inquietante. Subito si sono rizzate le antenne dei fan che hanno pensato a una crisi. Bingo: dalla crisi al naufragio il passo è stato breve.