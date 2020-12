Madalina Ghenea, parla Zaniolo: nessun triangolo amoroso con l’ex Sara

Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo stanno insieme. La coppia è ufficialmente uscita allo scoperto qualche giorno fa, durante il gioco delle domande su Instagram. Una notizia che ha subito fatto il giro del web visto che da settimane si sussurrava di questa nuova liaison. Il centrocampista giallorosso ha però sentito la necessità di condividere un messaggio per chiarire alcuni dettagli della sua nuova relazione con Madalina.

Fino a poco tempo fa, infatti, Nicolò Zaniolo appariva accanto alla fidanzata storica, la studentessa 21enne Sara Scaperrotta. Subito dopo c’è stato l’avvistamento tra lo sportivo e Madalina Ghenea, che ha portato più di qualcuno ha ipotizzare che Zaniolo abbia lasciato Sara per Madalina. Ebbene, niente di più falso e Nicolò l’ha voluto chiarire in una storia di Instagram:

“Personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro. Sono un ragazzo con la testa sulle spalle! In questo momento penso solo alla Roma, non vedo l’ora di tornare a giocare! Sto lavorando per tornare il prima possibile”

Nicolò Zaniolo è attualmente fermo per un infortunio al ginocchio e fuori dal campo si gode questo nuovo amore per l’attrice rumena, vista al Festival di Sanremo 2016 accanto a Carlo Conti, Virginia Raffaele e Gabriel Garko. Ad oggi non è chiaro come i due siano riusciti a conoscersi ma è probabile che sia stato tutto merito di qualche amico in comune. Feeling e complicità immediate hanno poi fatto il resto tanto che Nicolò e Madalina appaiono assai affiatati.

Ad oggi la differenza d’età e di stile di vita non sembra pesare più di tanto sulla coppia. Nicolò Zaniolo ha appena 21 anni mentre Madalina Ghenea ne ha 32 ed è mamma della piccola Charlotte, avuta tre anni fa dal miliardario rumeno Matei Stratan. I due dovevano convolare a nozze qualche tempo fa ma una grossa crisi li ha allontanati definitivamente. Fatale è stata la distanza: Matei è rimasto a vivere a Bucarest per via dei suoi affari, mentre Madalina in Italia.

È la prima volta che Madalina Ghenea fa coppia con un calciatore. Nel suo passato amoroso ci sono infatti tante altre relazioni con personaggi famosi. L’attrice e modella ha amato i divi di Hollywood Michael Fassbender e Gerard Butler e lo stilista Philipp Plein. Lo scorso anno, invece, ha avuto una breve liaison con l’imprenditore Leonardo Del Vecchio.