Yari Carrisi contro Barbara d’Urso: la reazione di Albano, il retroscena

Barbara d’Urso e l’attacco di Yari Carrisi, figlio di Albano e Romina: come ha reagito il cantante

Continua a far discutere l’attacco di Yari Carrisi, il figlio di Albano e Romina, contro Barbara d’Urso e il suo Pomeriggio 5. La conduttrice napoletana non ha mai replicato alle accuse dell’artista ma ha appoggiato lo sfogo della sorella Daniela. Che, al contrario della parente famosa, ha difeso a spada tratta la presentatrice Mediaset. Nessun commento è invece arrivato da parte dei famigliari di Yari, che hanno preferito restare in silenzio. A quanto pare, però, le dichiarazioni di Yari non sono piaciute in famiglia. In particolare Albano – tornato di recente tra le braccia di Loredana Lecciso – avrebbe reagito male a questa situazione.

Le ultime indiscrezioni su Albano, Yari e la sua famiglia

“Albano è mortificato”, ha spifferato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000. Sull’ultimo numero della rivista il giornalista ha dedicato un lungo editoriale proprio a Yari Carrisi, invitando il 47enne a fare un passo indietro e a chiedere scusa. Soprattutto per il bene della sua famiglia, che è molto legata a Barbara d’Urso (a eccezione di Romina Power, che non ha mai accettato un invito nelle trasmissioni di Carmelita). Yari accoglierà la proposta di Alessi? Chissà… per il momento Carrisi continua la sua quarantena a Cellino San Marco insieme ai fratelli più piccoli Jasmine e Bido e ad Albano e Loredana Lecciso. In Puglia c’è pure la Power, rimasta in Italia dopo aver partecipato con l’ex marito ad Amici.

Albano e Loredana Lecciso sono tornati insieme

Qualche giorno fa Albano e Loredana Lecciso hanno confermato il loro ritorno di fiamma alla stampa. A 20 anni dal primo incontro la coppia si è ritrovata ed è più unita che mai. “Oggi siamo più maturi”, ha assicurato la soubrette.