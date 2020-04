Albano e Lecciso insieme: 4 anni in segreto, cos’è successo con Romina

Loredana Lecciso e Albano Carrisi di nuovo insieme? Il cantante svela crisi superata da quattro anni

Non si fa altro che parlare del ritorno di fiamma tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi, e oggi è stato proprio lui ha voluto spendere del tempo con Adnkronos per dare dei chiarimenti su quanto emerso in queste ore. Anzitutto il rapporto con Loredana: “Veramente – ha spiegato il cantante di Cellino San Marco – sono quattro anni che abbiamo superato la crisi. Abbiamo passato momenti tosti non lo nego ma la cosa che abbiamo in comune è un forte senso della famiglia”. Il gossip insomma è arrivato in ritardo rispetto a una situazione che si era già chiarita tanto tempo fa, quando Albano e la Lecciso erano già riusciti a superare la tempesta.

Albano e la Lecciso oggi, una storia d’amore lontana dal gossip

Albano conferma insomma il suo atteggiamento schivo nei confronti del gossip: ad Amici di Maria De Filippi lui e Romina Power hanno scherzato molto sul loro rapporto ma di lì a fare del cantante una star da copertina ce ne passa. A chiarirlo è stato sempre lui ad Adnkronos: “Non ho mai amato raccontare della mia vita privata – ha precisato –, mi piacerebbe parlare di musica e dell’uscita dei miei prossimi album”. Ricordiamo che Albano e Romina hanno lanciato un singolo scritto da Cristiano Malgioglio molto ben pubblicizzato ad Amici: si tratta di Raccogli l’attimo e dimostra quanto Albano voglia continuare ancora a fare musica dopo i tantissimi anni di venerata carriera alle spalle.

Romina Power e Albano, il cantante chiarisce: “Mai detto”

Non ce ne voglia se ci soffermiamo sul suo rapporto con Romina e non sulla sua musica, visto che in tanti avevano sperato in un ritorno di fiamma. Dopo il gossip sul ritorno con la Lecciso in tanti avevano iniziato a parlare del fatto che il cantante volesse mantenere le distanze dalla Power. Cosa che a quanto pare non è vera: “Non ho mai detto – ha spiegato Albano – che ‘manteniamo le distanze’. Con lei ho ottimi rapporti e lavoriamo insieme da anni. Ora è qui a Cellino nella sua casa. Qui – ha poi aggiunto parlando dei figli – c’è anche nostro figlio Yari mentre Cristèl sta a Zagabria con la sua famiglia ma la sentiamo tutti i giorni via Skype. Romina jr. Invece si trova bloccata ad Ibiza, sta bene e aspetta di rientrare in Italia”. Tutto insomma sembra andare per il meglio. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!