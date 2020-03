Albano e Romina Amici, frecciatine e quella volta “appartati e beccati”

Amici Serale, Albano e Romina: domande sul loro rapporto e frecciatine da Rudy!

Albano e Romina Power al Serale di Amici non sono mancati neanche nella quarta puntata. Stasera però Maria De Filippi ha deciso di coinvolgerli in maniera differente, perché non c’è stato Amici Prof e hanno invece fatto un gioco importato dall’America. Così ha spiegato la conduttrice, almeno. Altro protagonista oltre ad Albano e Romina è stato Rudy Zerbi, e indovinate per fare cosa? “Il segna punti”, ha detto Maria, ma in realtà si è preso addosso dei palloncini pieni d’acqua! I punti erano proprio dei palloncini e il povero Rudy Zerbi si è ritrovato zuppo d’acqua anche stasera, senza Amici Prof. I due cantanti hanno risposto a delle domande l’uno sull’altro e nel caso di errori, sarebbe caduto un palloncino su Rudy, che però non si è risparmiato in frecciatine!

Albano e Romina sbagliano le rispose, Rudy ironizza: “Ma siete sicuri che vi conoscete?”

Grazie alle domande abbiamo anche scoperto alcune curiosità su Albano e Romina. Per esempio il primo regalo che il cantante di Cellino ha fatto alla sua ex moglie: un anello di fidanzamento a Capri. Lei pensava fossero le tredici rose rosse. Mentre i due discutevano dei gusti dell’altro, Rudy ha detto: “Scusate, ma io devo assistere a questa lite matrimoniale?”. Albano e Romina oggi come oggi non sono sposati, però! Non è finita qui, perché poco dopo vedendo che le domande venivano sbagliate da entrambe le parti, Zerbi è tornato alla riscossa. Questa la sua seconda frecciatina: “Scusate ma voi due siete sicuri che vi conoscete, che vi siete frequentati? Perché non sapete niente l’uno dell’altro!”. Sarà finita qui? Ebbene no! Quando Albano non ha indovinato cosa indossa Romina quando dorme, Rudy ha di nuovo ironizzato: “Ma avete mai dormito insieme una notte voi due?”.

Albano e Romina, quella volta in cui si sono “appartati e sono arrivati i carabinieri”

Ma la vera chicca è arrivata più in là nel gioco, quando Maria ha ricordato una volta in cui, durante le riprese del film Nel sole. Maria ha raccontato l’episodio prima di fare la domanda: “Eravate nella periferia di Roma, vi siete appartati e mentre vi stavate baciando sono arrivati i carabinieri per farvi una multa. Cosa vi siete inventati per non pagare la multa?”. Questa la risposta di Romina: “Che stavamo provando la scena che dovevamo fare”.