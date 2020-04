Albano e Loredana Lecciso sono tornati insieme: com’è la situazione con Romina Power

Dopo mesi di gossip e ipotesi finalmente un po’ di chiarezza: Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono di nuovo una coppia. Il cantante di Cellino San Marco è tornato tra le braccia della soubrette pugliese e lo ha chiaramente annunciato al settimanale Di Più Tv. Albano e Loredana avevano ritrovato la loro intesa già da tempo ma per mesi hanno preferito vivere questo ritorno di fiamma nel massimo riserbo. Ora, per non alimentare ulteriori pettegolezzi che coinvolgono anche l’ex moglie Romina Power, l’artista ha deciso di puntualizzare che il suo cuore – oggi – appartiene alla Lecciso. L’attrice americana, dalla quale ha avuto quattro figli, resta solo un lontano ricordo.

Cosa ha detto Albano sul ritorno di fiamma con Loredana Lecciso

“Sono tornato con Loredana Lecciso. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’”, ha fatto sapere Albano alla rivista edita da Cairo Editore. “Romina? Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze”, ha aggiunto. La Power di norma vive negli Stati Uniti ma per partecipare ad Amici con l’ex marito è venuta in Italia. E qui è stata costretta a rimanere per via delle restrizioni imposte dal governo per fronteggiare il Coronavirus. “Romina non vede l’ora di tornare negli Stati Uniti, in California, dove c’è anche suo fratello Tyrone Power Junior: la sua vita è là”, ha puntualizzato Albano.

Le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso su Albano

Nei giorni scorsi Loredana Lecciso ha parlato a lungo della quarantena che sta vivendo con Albano e i figli Jasmine e Bido, ma ha preferito non sbilanciarsi troppo. “Tra me e Albano c’è grande solidarietà. Stiamo bene e credo che sia normale darci conforto a vicenda. Mi viene difficile classificare i sentimenti. Da ragazzi è molto più semplice farlo, perché ogni cosa ha un nome. Ma crescendo non senti più la necessità di etichettare un sentimento, quanto più quella di viverlo. E io cerco di viverlo nel migliore dei modi: è un periodo sereno, vivo la quotidianità”, ha detto.

Zero rapporti tra Loredana Lecciso e Romina Power

Intanto sembra che al momento non ci sia stato ancora alcun riavvicinamento tra Loredana e Romina. Le due non si sopportano da anni e non sono mai riuscite a deporre l’ascia di guerra. Qualche tempo fa la Lecciso ha cercato di tendere una mano all’ex rivale in amore ma la Power non ha accettato.