Loredana Lecciso racconta la quarantena con Albano: “Stiamo bene”

Albano e Loredana Lecciso stanno insieme: oggi vivono la quarantena a Cellino San Marco

Albano e Loredana Lecciso? Decisamente una storia infinita. Dopo l’addio di qualche anno fa i due si sono ritrovati di recente e hanno scelto di trascorrere insieme la quarantena da Coronavirus. Ovviamente a Cellino San Marco, nella tenuta del cantante. Con Albano e Loredana ci sono i figli Jasmine e Bido ma pure Romina Power, arrivata dopo la fine di Amici, dove è stata una degli ospiti fissi dell’ultima edizione. L’artista americana non vive però nella stessa casa dell’ex marito e della Lecciso bensì in una piccola abitazione immersa nel verde. Presto ci sarà una riconciliazione con la soubrette pugliese? Chissà… di sicuro Lory sta vivendo con serenità questo periodo complicato e ha raccontato le sue giornate in un’intervista rilasciata al settimanale Mio.

Le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso su Albano Carrisi

“Di solito faccio su e giù tra Lecce e Cellino. Non potendolo più fare, ho dovuto scegliere e ho optato per Cellino, perché questa è la casa dei miei figli”, ha spiegato Loredana Lecciso alla rivista. “Tra me e Albano c’è grande solidarietà. Stiamo bene e credo che sia normale darci conforto a vicenda”, ha aggiunto la 47enne. Ma che tipo di sentimento lega oggi Albano e Loredana? La risposta della Lecciso è stata poco chiara: “Mi viene difficile classificare i sentimenti. Da ragazzi è molto più semplice farlo, perché ogni cosa ha un nome. Ma crescendo non senti più la necessità di etichettare un sentimento, quanto più quella di viverlo. E io cerco di viverlo nel migliore dei modi: è un periodo sereno, vivo la quotidianità”. “I miei figli sono felici di vederci di nuovo insieme e sereni ma sarebbe stato bello che venisse in un’altra dimensione, senza l’emergenza Coronavirus fuori”, ha puntualizzato.

Cosa ha invece detto Albano Carrisi della sua quarantena

“Non ne posso più. Sono anni che mi rompono le scatole con questo triangolo. Chiariamo le cose una volta per tutte: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”, ha invece affermato Albano Carrisi qualche settimana fa, mettendo a tacere tutte le malelingue sulla sua vita privata.