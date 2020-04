Albano e Romina, quarantena con la Lecciso: tutta la verità sulle foto

Romina Power e Albano Carrisi non vivono insieme a Cellino San Marco: lo sfogo del cantante

Ha fatto molto discutere un post pubblicato recentemente da Romina Power su Instagram in cui la cantante fotografa sia Albano Carrisi sia loro figlio e commenta il tutto con un ambiguo Home sweet home. Sì, ambiguo perché sapete tutti quanto sia insistente il gossip sull’ex coppia del mondo della musica italiana. Non appena pubblicata questa foto, che va ad aggiungersi ai tanti pettegolezzi esplosi dopo la partecipazione di Albano e Romina ad Amici, il cantante di Cellino San Marco è stato contattato da Adnkronos e ha precisato che no, tra lui e Romina non c’è niente: “Non ne posso più – queste le parole di Carrisi senior –. Sono anni che mi rompono le scatole con questo triangolo. Chiariamo le cose una volta per tutte – ha poi aggiunto –: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”. Zero triangoli insomma. Né rettangoli né isosceli né equilateri. Niente di niente.

Albano, Romina e Loredana Lecciso: nessuna guerra in atto, i rapporti oggi

Albano ha poi spiegato come mai Romina si trova a Cellino San Marco e ha raccontato che tutto dipende dal fatto che è dovuta rimanere in Italia per Amici pur non vedendo l’ora di tornare in California. “Ma siamo abituati da anni – ha sottolineato – a ritrovarci da famiglia allargata. E in questo momento abbiamo pensieri più importanti del gossip”. A quanto pare dunque i rapporti tra lui, Romina e Loredana Lecciso sono pacifici e la famiglia allargata è una soluzione che ha messo pace fra tutti.

Le parole di Albano sul Covid-19: complottismi, scienza e fede

Albano piuttosto è preoccupato per la pandemia di Covid-19 che sta flagellando l’Italia e il mondo intero. Ed è proprio sulla pandemia che ha voluto spendere qualche parola parlando dell’importanza della scienza e della necessità di evitare il complottismo: “Sento parlare di guerre batteriologiche, di trame ordite da Stati rivali, ma io sono per affidarmi alla scienza evitando troppe elucubrazioni”. Infine una parola sulle recenti dichiarazioni di Matteo Salvini e di chi ha sposato la sua linea di aprire le chiese: “Si può pregare da casa – ha sottolineato Albano –, Dio devi averlo dentro, la Chiesa di Dio siamo noi”. Nessun triangolo e zero fantasticherie dunque. Le aspettative dei fan di Albano e Romina vanno ancora una volta deluse.