Loredana Lecciso pronta a fare pace con Romina Power a Live-Non è la d’Urso

Loredana Lecciso è pronta a deporre l’ascia di guerra nei confronti di Romina Power. Com’è noto, l’ex compagna e l’ex moglie di Albano Carrisi non hanno un rapporto da anni nonostante la loro famiglia allargata. Ma Loredana – che prova grande rispetto per l’americana – è pronta a cambiare la situazione. Per questo a Live-Non è la d’Urso, dove si è sottoposta al giudizio di cinque sfere, la Lecciso ha invitato pubblicamente la Power ad avere un confronto nell’ascensore del programma. Ascensore nato all’interno del format per far riappacificare persone che hanno avuto dei trascorsi difficili: la Power accetterà mai l’invito della Lecciso?

Loredana Lecciso: le parole su Romina Power a Live-Non è la d’Urso

“Io non ho nulla contro Romina. Lei è la mamma dei fratelli dei miei figli e io sono la mamma dei fratelli dei suoi figli: da parte mia ci sarà sempre rispetto nei suoi confronti”, ha puntualizzato Loredana Lecciso a Live-Non è la d’Urso. La 47enne ha poi spiegato che il matrimonio con Albano Carrisi è saltato anni fa per alcuni problemi mai svelati pubblicamente. Ma Loredana è stata ad ogni modo contenta di aver ricevuto la fatidica proposta di matrimonio dal cantante di Cellino San Marco.

Loredana Lecciso e Albano Carrisi: presto il ritorno di fiamma?

Da tempo Loredana Lecciso e Albano non formano più una coppia ma la soubrette pugliese non ha replicato a chi le ha chiesto a Live-Non è la d’Urso di un eventuale ritorno di fiamma con l’artista. Gatta ci cova tra i due?