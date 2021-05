X Factor, ufficializzato il nuovo conduttore: Sky mette le carte in tavola

Confermata ufficialmente l’indiscrezione che voleva Ludovico Tersigni conduttore della prossima edizione di X Factor, show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW. L’attore 25enne romano si appresta ad affrontare una sfida tanto allettante quanto ostica: sostituire e non far rimpiangere il brillante e ‘navigato’ Alessandro Cattelan, migrato verso altri lidi televisivi (condurrà un programma su Netflix e una trasmissione su Rai Uno).

Ma chi è Ludovico Tersigni? Popolarissimo tra gli adolescenti per aver interpretato ruoli da protagonista nelle serie tv Skam Italia e Summertime, è meno conosciuto dalla fascia di pubblico ‘vintage’. X Factor gli darà l’opportunità di allargare il suo bacino di fan. Ma perché è stato scelto un attore per un talent show musicale? Un motivo c’è: Ludovico non è proprio estraneo al mondo canoro. Infatti, oltre a recitare, nutre una smisurata passione per la musica che, oltre a conoscerla e ad ascoltarla, la suona, impegnandosi al basso e alla chitarra. Dulcis in fundo: ha una band di cui non ha mai svelato il nome.

Altra chicca privata del 25enne è che è il nipote di Diego Bianchi, alias Zoro, regista e conduttore di Propaganda Live (La7). Zoro nel 2014 ha diretto il film intitolato Arance e Martello. La pellicola è stata presentata durante la 71esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e tra gli interpreti c’è stato anche Tersigni.

Ludovico, nel 2016, è poi entrato nel cast di L’estate addosso, film scritto e diretto da Gabriele Muccino. E l’anno dopo è stato protagonista di Slam – Tutto per una ragazza, film – diretto da Andrea Molaioli e presentato al Torino Film Festival – che gli è valso il Premio Biraghi, assegnato ai Nastri d’Argento a Taormina, ogni anno, a giovani rivelazioni del cinema italiano.

Spazio poi alle serie tv. Tersigni è stato tra i protagonisti delle prime due stagioni della serie Tutto può succedere diretta da Lucio Pellegrini e dal 2019 è tra i volti della serie Summertime e dal 2018 di Skam Italia.

Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, circa la scelta di affidare X Factor al giovane attore ha dichiarato:

“Nella scelta del nuovo conduttore, abbiamo deciso di lasciarci guidare da due capisaldi della storia di Sky. La ricerca del talento e il desiderio costante di metterci alla prova. Con Ludovico siamo convinti di aver trovato un nuovo punto d’incontro tra questi due elementi: un talento che racchiude in sé l’autenticità, la freschezza, il fervore creativo dei vent’anni e la volontà – la sua, ma anche la nostra – di intraprendere una sfida su un nuovo territorio, con un nuovo racconto. Siamo felici di avere Ludovico con noi, e non vediamo l’ora di poterlo accogliere sul palco di X Factor 2021, che ora sarà anche, e soprattutto, il suo palco”.

Entusiasmo anche da parte di Gabriele Immirzi, CEO di Fremantle. Così il manager in merito alla scelta di Tersigni: “Diamo il benvenuto a Ludovico nella famiglia di X Factor. Avrà il compito difficilissimo di sostituire Alessandro Cattelan, che per dieci anni è stato volto e identità del programma”.

E ancora: “Di lui mi hanno colpito tante cose, ma più di tutte la curiosità e la motivazione con cui ha deciso di intraprendere questo nuovo capitolo della propria carriera artistica, virando senza alcuna esitazione rispetto a un percorso già molto ben avviato. X Factor ha bisogno del suo entusiasmo, della sua passione, della sua energia e della sua voglia di rischiare. Sono sicuro che sarà una scossa salutare per il pubblico, ma anche per noi che facciamo il programma. E siamo felicissimi che abbia accettato questa sfida”.