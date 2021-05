X Factor, Ludovico Tersigni sarà il nuovo conduttore dopo Cattelan

Ludovico Tersigni sarà il nuovo conduttore di X Factor. La prossima edizione del talent vedrà proprio il giovane attore al posto di Alessandro Cattelan. Dopo ben dieci anni, il volto della conduzione cambia nel noto programma Sky. Secondo quanto riporta Dagospia, il talent show scommette, proprio come aveva fatto con il precedente conduttore, su un giovane talento. Tersigni è indubbiamente un volto che piace parecchio al pubblico teenager. Per il dopo Cattelan, Sky e Fremantle avrebbero svolto vari provini, fino a quando Tersigni avrebbe “sbloccato la situazione”.

Le voci sulla presenza del giovane attore romano al timone del talent si sono fatte sempre più insistenti e ora pare sia arrivata la conferma. Ludovico, apprezzato dopo i successi ottenuti con le serie tv Skam Italia e Summertime, sembra aver convinto i piani alti. Questo per lui, però, sarebbe il primo ruolo sul piccolo schermo italiano. Tra qualche giorno, dovrebbero già prendere inizio gli incontri e le prove, fino ad arrivare alle registrazioni delle puntate. Con Tersigni, Sky torna a puntare sui talenti giovani, che hanno l’opportunità di fare esperienza direttamente sul campo.

Ludovico Tersigni nuovo conduttore di X Factor: chi è il giovane attore

Ludovico Tersigni, nato a Nettuno, a 26 anni ha una grande responsabilità. Si tratta indubbiamente di una scelta che farà felici i telespettatori, che però dovranno salutare lo storico conduttore. Ha conquistato tutti con il ruolo di Alessandro Alba in Summertime, la serie tv Netlifix ispirata al romanzo Tre metri sopa il cielo di Federico Moccia. Ha ottenuto il consenso da parte del pubblico anche interpretando Giovanni Garau in Skam Italia, serie Netflix.

Si è fatto conoscere come attore anche nel film L’estate addosso e in Slam – Tutto per una ragazza. Sei anni fa ha fatto parte del cast della serie Tutto può succedere, nel ruolo di Stefano Privitera. In molti si sono chiesti se Ludovico sia parente di Alessandro Tersigni, attore ed ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello. Ebbene i due non hanno alcun legame di parentela, sebbene abbiano lo stesso cognome.

Nel mondo dello spettacolo c’è, invece, un conduttore che è parente di Ludovico. Si tratta di Diego Bianchi, conosciuto come Zero, presentatore di Propaganda Live. Il giovane attore è nipote del volto principale del talk show di La7.