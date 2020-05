X Factor migra da Milano verso Roma: cambiamento storico, i rumors

X Factor subisce un cambiamento storico: gli ultimi rumors parlano di un trasferimento dello show da Milano a Roma, i dettagli

Procedono i lavori per lo sviluppo della nuova edizione di X Factor. Il talent dovrebbe tornare in onda subito dopo l’estate su Sky. Negli ultimi giorni si è discusso molto in merito alle personalità che vedremo dietro al bancone della giuria. L’ultima edizione del programma ha registrato un calo di ascolti: così Sky e Fremantle stanno pensando alle mosse da fare per riportare in auge la trasmissione tentando di reintrodurre alcuni giurati storici. Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un possibile ritorno di Manuel Agnelli, Mika e Neffa. Poi lo spiffero di Dagospia delle ultime ore: Emma Marrone sarebbe pronta per approdare nel talent in qualità di giurata. Ma mentre le voci si sono concentrate sulla giuria, apprendiamo in anteprima da TvBlog che lo show subirà un cambiamento storico: stando a quanto riportato nelle ultime ore dal portale, il talent si sposterà per la prima volta da Milano a Roma.

Audizioni, Boot Camp e Home Visit a Roma: per i live si tornerà a Milano?

Si tratterebbe di un cambiamento mai avvenuto prima nella storia del talent. Lo show condotto da Alessandro Cattelan si trasferisce da Milano per approdare a Roma. “L‘idea sarebbe quella di registrare le Audition, i Boot Camp e gli Home Visit nella Capitale”, questo quanto riferisce TvBlog. Da valutare ancora il rientro a Milano per l’ultima fase della trasmissione, ovvero i live: “Per quanto riguarda le puntate live sarebbe ancora da definire l’ipotesi di rientro alla base, cioè in Lombardia”. Inoltre, al portale risulterebbe ancora valido il ritorno di Mika nel banco dei giudici: andiamo meglio a conoscere tutti i dettagli.

La giuria di X Factor: le ultime voci

Non c’è ancora nulla di ufficiale ma sono stati fatti i primi nomi: a mettere in moto il gossip sui nuovi giurati del talent ci ha pensato Dagospia che, nei giorni scorsi, ha parlato di un probabile ritorno di Manuel Agnelli e Mika. Ma il pezzo forte è sicuramente la probabile new entry Emma Marrone: non più giudice ad Amici bensì a X Factor 2020. “La giuria di X Factor prende forma e guarda alla concorrenza: trattativa in corso tra Emma Marrone e Sky. Il volto simbolo di Amici di Maria De Filippi dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan”, scriveva il portale due giorni fa.