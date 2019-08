Sfera Ebbasta: l’emozione per il debutto ad X Factor e l’accostamento a Vasco Rossi

Il prossimo 12 settembre partirà su Sky Uno la nuova edizione del talent show musicale X Factor. Sfera Ebbasta, insieme a Mara Maionchi, Malika Ayane e Manuel dei Subsonica, sarà uno dei giudici. Attraverso un’intervista rilasciata alla redazione di X Factor e diffusa anche sui social, il rapper e trapper di Sesto San Giovanni si è raccontato a cuore aperto, affermando di sentirsi pronto e allo stesso tempo emozionato. Sfera da anche un consiglio a tutti i futuri concorrenti, parlando anche della sua musica e dell’esperienza accumulata sino ad oggi, e afferma che Vasco Rossi è uno dei suoi artisti preferiti. Il neo giudice dichiara di sentirsi in qualche modo simile al rocker italiano e si dice orgoglioso per le parole che Vasco avrebbe speso nei suoi confronti.

X Factor, Sfera Ebbasta rivela: “Spero di fare bene e di non fare figuracce”

Sfera Ebbasta sarà uno dei nuovi giudici di X Factor 2019, dopo la mancata partecipazione e The Voice of Italy su Raidue e dopo le polemiche per i fatti tragici della discoteca di Corinaldo. Il rapper è molto emozionato per il nuovo ruolo che dovrà rivestire nel talent condotto da Alessandro Cattelan: “La mia prima volta da giudice devo dire molto emozionante, non vedo l’ora di cominciare. Spero di fare bene e di non fare figuracce”. Nonostante l’emozione e, forse, un po’ di preoccupazione si sente però pronto: “Non posso dire di essere pronto al 100%, ma per quanto riguarda la musica penso di essere abbastanza preparato. Altrimenti non sarei qua!”. Sfera Ebbasta poi dà un consiglio a tutti i futuri concorrenti e a chi vuole diventare famoso nel mondo della musica, suggerendo di non demordere mai e di essere sempre sé stessi.

Sfera Ebbasta, le parole su Vasco Rossi: “Percorso simile, spero di diventare una leggenda come lui”

Il futuro giudice di X Factor poi svela che Vasco Rossi è uno dei suoi artisti preferiti e racconta di aver ricevuto anche dei complimenti da parte sua, cosa che lo rende orgoglioso. Sfera Ebbasta dichiara di sentirsi simile a Vasco perché entrambi sono stati criticati all’inizio della carriera: “Il fatto che sia stato additato in passato e che ora sia uno degli esponenti principali della musica in Italia, mi porta a pensare che sia un esempio vicino a me”. E poi aggiunge: “Spero di diventare una leggenda come lui, ancora non lo posso sapere. Il fatto che fosse criticato per i suoi temi e la sua musica e allo stesso tempo amato, mi fa rivedere il mio percorso”.