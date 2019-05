Sfera Ebbasta e Martina Hamdy del Grande Fratello Vip stanno insieme

La fidanzata di Sfera Ebbasta è Martina Hamdy, ex del Grande Fratello Vip 3

Il gossip circola da qualche settimana ma solo ora è arrivata la conferma sulle pagine del settimanale Chi. La nuova fidanzata di Sfera Ebbasta è Martina Hamdy, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3. Il trapper e la conduttrice di Meteo.it si frequenterebbero da qualche mese ma la relazione sarebbe già molto seria. Tanto che Martina, di origini egiziane, avrebbe lasciato il fidanzato storico – con il quale parlava di nozze da tempo – per vivere il suo nuovo amore con Sfera, il cui vero nome è Gionata Boschetti. Al momento però i due non sono ancora usciti ufficialmente allo scoperto come coppia: lo faranno nei prossimi giorni con un romantico selfie su Instagram?

Sfera Ebbasta e Martina Hamdy avvistati insieme ad un evento

Il primo avvistamento di Sfera Ebbasta e Martina Hamdy insieme risale allo scorso aprile, ad un evento all’Ippodromo di San Siro. I due si sono mostrati in atteggiamenti complici, ben lontani da un banale rapporto d’amicizia. Fino ad oggi i diretti interessati non hanno mai confermato i gossip ma neppure smentito. Sia Sfera sia Martina sono molto riservati sulle loro faccende di cuore. Basti pensare che il rapper non hai mai parlato apertamente della sua vita sentimentale mentre la modella italo-egiziana non ha mai svelato l’identità del suo fidanzato storico, che nella Casa del Grande Fratello Vip si limitava a chiamare Poppy.

Sfera Ebbasta è stato legato alla web influencer Taylor Mega

Prima di conoscere Martina Hamdy, Sfera Ebbasta è stato legato alla web influencer ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi Taylor Mega. Il rapporto tra i due non è durato più di un mese.