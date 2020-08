X Factor, primi scontri tra Agnelli e Emma: “Ho detto una ca..ata”

Primi scontri al talent show X Factor. Tra i due giudici del programma, Emma Marrone e Manuel Agnelli, sono avvenuti i primi attriti. La materia del contendere è un elemento prettamente tecnico su cui i due artisti la pensano evidentemente in modo totalmente diverso. Sembra sia finita quindi l’armonia che regnava sovrana nei primi tempi tra i giudici. A creare la prima frattura tra Agnelli e la Brown è il tema del rock, nelle sue più svariate accezioni. In particolar modo a far storcere il naso alla Marrone (ma anche a tanti altri) è la chitarra scordata. Un fenomeno questo che oltremodo ricorrente, e che ha dato vita a tanti capolavori. Se per Manuel la scordatura è un elemento unico, che aggiunge valore ed unicità al pezzo, la Marrone invece è del parere opposto. “Sono stufo di questa precisione da scuola della musica” ha detto il cantante.

Manuel Agnelli contro Emma Marrone

Agnelli non sembra perdonare la stizza della Marrone sul tema della scordatura. Conclusa la performance da giudicare, il cantante ha lanciato una frecciatina al vetriolo all’indirizzo della sua collega, dicendo caustico: “Ascoltati gli Stooges“. Una storica band di Iggy Pop. Incassato il colpo, subito dopo è arrivata la replica della voce di “Latina“, che ha detto: “Ho detto una ca..ata“. Emma si è quindi scusata con i presenti, definendoli maestri del rock. Non c’è stata quindi alcuna rissa o confronto verbale acceso tra i due, ma solo uno scambio piccato di battute che già preannuncia scintille. Non a caso Manuel Agnelli ha citato gli Stooges.

Emma Marrone e il successo di Latina

Infatti, il tratto distintivo di questa band è stato proprio quello di sottolineare con le loro performance la perfezione dell’imperfezione. Facce di una stessa medaglia, opposte ma nello stesso tempo complementari l’una all’altra. Rendendo così unica la musica. Nelle scorse ore, Emma ha pubblicato sui social il brano Latina, nato da una collaborazione con Calcutta, Dardust e Davide Petrella. La Brown ha condiviso su Instagram anche un breve video del pezzo. Nel giro di poco tempo, il video è stato visualizzato da oltre 100mila utenti. Sono tanti i like e gli apprezzamenti per la nuova hit di Emma, che ancora una volta s’impone nella scena musicale italiana.