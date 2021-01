X Factor nuovo conduttore: sarà Lodovica Comello? Arriva la risposta

Chi sarà il nuovo conduttore di X Factor? Si avvicina sempre più l’inizio della nuova stagione, con la registrazione delle Audizioni, ma non si conosce ancora il nome del successore di Alessandro Cattelan. Dopo dieci anni in cui il conduttore e il talent si sono dati tutto ciò che potevano darsi, reciprocamente, è arrivato il momento dell’addio al termine dell’edizione 2020. E adesso la produzione ha l’arduo compito di trovare un degno sostituto. Eh sì, perché il pubblico di X Factor ha sentito la mancanza di Cattelan già nelle due puntate in cui ha avuto il Covid.

Insomma, non si può negare che Cattelan abbia lasciato il segno nel talent show di Sky Uno. E infatti l’addio al termine della scorsa edizione ha commosso tutto il popolo del Web. Ma è tempo di voltare pagina. Chi avrà il compito di non far avvertire la nostalgia dei tempi passati? Tra i nomi spuntati nelle scorse settimane c’è quello di Lodovica Comello, già volto Sky. La conduttrice sta per tornare in onda con una nuova stagione di Italia’s Got Talent, in partenza il 27 gennaio.

Per l’occasione Tv Blog ha intervistato la Comello e ha avuto modo di chiederle anche di X Factor. Lei non si è tirata indietro e ha risposto alla domanda, ma ammettendo di non essere stata ancora contattata. Ha ammesso di seguire molto X Factor e che le piace moltissimo, al punto da definirsi proprio una fan del format. Perciò non farebbe fatica a dire di no, in caso le venisse davvero proposto:

“Posso dire che io ancora non so nulla, non so se decideranno di chiamarmi, di contare su di me. Sono qui, sono in attesa, se sarà sarò onorata della proposta. Capiamo…”.

Al momento quindi non è ancora giunta alcuna proposta a Lodovica Comello per X Factor 2021. Il talent rimane ancora senza conduttore, a meno che non ci sia stata una trattativa segreta e ci sarà il colpo di scena appena cominceranno le Audizioni. Nei prossimi mesi si susseguiranno le indiscrezioni, anche sui giudici. Della passata formazione, che ha entusiasmato il pubblico, dovrebbero essere confermati tre nomi su quattro: Mika, Emma e Hell Raton. Agnelli è pronto a un nuovo addio, anzi un nuovo arrivederci?